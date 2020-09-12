Ankara Polatlı'da kum fırtınası: 6 yaralı

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Ankara Polatlı'da kum fırtınası: 6 yaralı

Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde 15.00 sıralarında şiddetli bir kum fırtınası yaşandı.

Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu paniğe neden olurken, fırtına Ankara merkezde de etkili oldu.

Fırtınada bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi.

Şehir merkezindeki bazı esnaf ise kum fırtınası nedeniyle iş yerleri zarar görmemesi için kepenk kapattı.

Ankara Valisi Vasip Şahin fırtınada uçuşan cisimlerden dolayı 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) bugün ilerleyen saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.