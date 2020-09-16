Kadir Şeker'e 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ve en üst sınırdan tahrik indirimi istendi

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Konya'da, kız arkadaşını darp eden Özgür Duran adlı kişiyi engellemek isterken ölümüne yol açan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

Tutuklu yargılanan Kadir Şeker, Çarşamba günü üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında, iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirtti, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 14 Ekim tarihine erteledi.

DHA'nın haberine göre duruşmada, Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran, ''Maktul benim abimdir. Kadına şiddet uygulandığı söyleniyor ancak bunlar gerçeği yansıtmıyor. Mahkemeye ibraz edeceğim fotoğraflı belgelerden de anlaşılacağı üzere kadına şiddet yanlısı biri olmadığı açıköa görülecektir" dedi ve Şeker'den şikayetçi oldu.

Özgür Duran'ın Şeker'e 'Seni bulacağım' dediği ve bu ifadeyi kullanabilmesi için aralarında tartışma yaşanmış olması gerektiğini belirten avukatlar, Şeker'e olayın nasıl meydana geldiğini tekrar sordu.

Şeker de, "Ben evime gidiyordum. Kadının sesini duyunca onun iyi olduğunu görmek istedim. Ben ona 'ağabey' diye hitap ettim. Ama o bana ve aileme küfürler etti" dedi.

'Mütalaayı kabul etmiyoruz'

Kaynak, DHA

Duruşma sonrası açıklama yapan Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, mütalaayı kabul etmediklerini ve savunma için süre istediklerini belirtti.

Aladağ şunları söyledi:

"Kadir bir cani değildir, katil değildir. Kadir, asla ve asla birini öldürme gayesiyle hareket edecek evladımız değildir. Kadir'in annesine ve babasına yönelik çok ağır küfürlere rağmen bunu duruşmada ifade edemeyecek kadar yeterli aile terbiyesi almış, ahlaklı ve yarınlara umutla bakan çocuğumuzdur. Kadir'in taraflarla bağlantısı yoktur. Kadir, ağlayan bir kadın sesine kulak kabartmıştır. Kadir Şeker, kasten birini öldürecek yapıya sahip değil.''

Ne olmuştu?

32 yaşındaki Özgür Duran ile kız arkadaşı Ayşe D. arasında evde oldukları sırada kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı ve tartışma sırasında Duran'ın Ayşe D.'yi darp ettiği bildirildi.

Bunun üzerine Ayşe D. evden çıkıp yakınlardaki parka gitti.

O sırada parktan geçmekte olan Kadir Şeker, Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran'a müdahale etmek istedi.

Şeker'in ifadesine göre Duran, boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp yumruk atmaya başladı.

Bunun üzerine Şeker, yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

Ayşe D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran, hayatını kaybetti.