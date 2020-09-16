Bahçeli: Türk Tabipler Birliği korona kadar tehlikelidir, derhal kapatılmalıdır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsle mücadelenin yönetilişine eleştiri olarak "Yönetemiyorsunuz Tükeniyoruz" eylemi başlatan Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alarak, TTB'nin derhal kapatılması gerektiğini savundu.

Bahçeli'nin sözlerine sağlıkçılar, meslek örgütleri ve muhalefetten tepki geldi.

MHP liderinin sözleri sonrası "İyi ki TTB var" Twitter'da en çok kullanılan etiketlerden oldu.

TTB Covid-19 salgınından dolayı artan vaka sayısına dikkat çekmek ve yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Haftası ilan etmiş ve hayatını kaybedenlerin anısına sağlık çalışanlarını 1 hafta boyunca siyah kurdele takmaya davet etmişti.

Bahçeli ne dedi?

Bahçeli attığı bir dizi tweette;

"Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış! Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur.

"Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik "Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz" eylemi haince bir tertiptir."

"Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik "Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz" eylemi haince bir tertiptir."

Bahçeli ayrıca koronavirüsle mücadele için bilim insanlarının yeni bir heyet oluşturması gerektiğini de savundu.

Twitter paylaşımını geçin, 1 Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 16, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Twitter paylaşımını geçin, 2 Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipler Birliği’ne sabır ve tahammül gösterilmesi imkânsızdır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 16, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 2

Sağlıkçılar ve muhalefetten tepki:

MHP liderinin sözlerine sağlıkçılar, meslek örgütleri ve muhalefetten tepki gelirken, "Bahçeli" ve "İyi ki TTB var" Twitter'da en çok konuşulan konular oldu.

Türk Tabipleri Birliği "İyi ki bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki - etik dayanışmanın önemini bilen milyonlar var..." mesajını paylaştı.

Twitter paylaşımını geçin, 3 #İyikiTTBvar Ama daha da önemlisi;

İyi ki bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki - etik dayanışmanın önemini bilen milyonlar var... pic.twitter.com/X6Gukq9QXe — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 16, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 3

Ankara Tabip Odası da Bahçeli'ye tepki olarak 'Hekimlik Andı'nı paylaştı.

Twitter paylaşımını geçin, 4 "Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma(...)

Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma,

Özgürce ve onurum üzerine,

Ant içerim"



HEKİMLİK ANDI#İyiKiTTBVar pic.twitter.com/VqmCFbSNCO — Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) September 16, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 4

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TTB'ye "İyi ki varsınız" tweeti attı.

Twitter paylaşımını geçin, 5 Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp, gece-gündüz demeden, sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliği'ne şükran borçluyuz. İyi ki varsınız! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 16, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 5

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Bahçeli'yi sorumsuzlukla suçlayarak "Türk Tabipleri Birliği'nin yanındayız" yazdı.

Twitter paylaşımını geçin, 6 Böyle bir pandemi sürecinde hekimlerin meslek örgütünü hedef almak ve tehdit etmek büyük sorumsuzluktur.



Bu saldırılara karşı kamuyu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getiren Türk Tabipleri Birliği'nin ve canı pahasına mücadele eden tüm sağlık çalışanlarının yanında duracağız. https://t.co/eek5gOsTUs — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 16, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 6

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) de Twitter'dan "TTB'ye saldırı halk sağlığına saldırıdır! Başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere, temel hak ve özgürlüklere yönelik saldırılara karşı emek, demokrasi ve halk sağlığı için mücadele veren Türk Tabipleri Birliği'nin yanındayız!!!" açıklamasını yaptı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de "İyi hekimlik ve yüreğimizdeki insan sevgisi kazanacak" mesajı paylaştı.

Twitter paylaşımını geçin, 7 Halkın sağlığı için canını dişine takan #iyikiTTBvar



İyi hekimlik ve yüreğimizdeki insan sevgisi kazanacak! — TMMOB (@TMMOB1954) September 16, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 7

Bazı hekimler ve bilim insanları da Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Twitter paylaşımını geçin, 8 Büyük bir sağlık sorununda canla başla çalışan sağlık emekçilerini hedef gösterenlerle de karşılaştık! Pandemide başarısızlık görünür oldukça, yalan işe yaramayınca saldırganlaşanlara lafımız: evet #yönetemiyorsunuz, evet #ölüyoruz, evet #iyikiTTBvar! — Caghan Kizil (@CaKizil) September 16, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 8

TTB'nin bir haftalık eylemine ABD'deki Türk hekimlerden de destek gelmişti.