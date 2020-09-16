Bahçeli: Türk Tabipler Birliği korona kadar tehlikelidir, derhal kapatılmalıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsle mücadelenin yönetilişine eleştiri olarak "Yönetemiyorsunuz Tükeniyoruz" eylemi başlatan Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alarak, TTB'nin derhal kapatılması gerektiğini savundu.
Bahçeli'nin sözlerine sağlıkçılar, meslek örgütleri ve muhalefetten tepki geldi.
MHP liderinin sözleri sonrası "İyi ki TTB var" Twitter'da en çok kullanılan etiketlerden oldu.
TTB Covid-19 salgınından dolayı artan vaka sayısına dikkat çekmek ve yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Haftası ilan etmiş ve hayatını kaybedenlerin anısına sağlık çalışanlarını 1 hafta boyunca siyah kurdele takmaya davet etmişti.
Bahçeli ne dedi?
Bahçeli attığı bir dizi tweette;
"Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış! Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur.
"Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik "Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz" eylemi haince bir tertiptir."
"Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik "Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz" eylemi haince bir tertiptir."
Bahçeli ayrıca koronavirüsle mücadele için bilim insanlarının yeni bir heyet oluşturması gerektiğini de savundu.
Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 16, 2020
Twitter paylaşımının sonu, 1
Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipler Birliği’ne sabır ve tahammül gösterilmesi imkânsızdır.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 16, 2020
Twitter paylaşımının sonu, 2
Sağlıkçılar ve muhalefetten tepki:
MHP liderinin sözlerine sağlıkçılar, meslek örgütleri ve muhalefetten tepki gelirken, "Bahçeli" ve "İyi ki TTB var" Twitter'da en çok konuşulan konular oldu.
Türk Tabipleri Birliği "İyi ki bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki - etik dayanışmanın önemini bilen milyonlar var..." mesajını paylaştı.
#İyikiTTBvar Ama daha da önemlisi;— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 16, 2020
İyi ki bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki - etik dayanışmanın önemini bilen milyonlar var... pic.twitter.com/X6Gukq9QXe
Twitter paylaşımının sonu, 3
Ankara Tabip Odası da Bahçeli'ye tepki olarak 'Hekimlik Andı'nı paylaştı.
"Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma(...)— Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) September 16, 2020
Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma,
Özgürce ve onurum üzerine,
Ant içerim"
HEKİMLİK ANDI#İyiKiTTBVar pic.twitter.com/VqmCFbSNCO
Twitter paylaşımının sonu, 4
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TTB'ye "İyi ki varsınız" tweeti attı.
Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp, gece-gündüz demeden, sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliği'ne şükran borçluyuz. İyi ki varsınız!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 16, 2020
Twitter paylaşımının sonu, 5
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Bahçeli'yi sorumsuzlukla suçlayarak "Türk Tabipleri Birliği'nin yanındayız" yazdı.
Böyle bir pandemi sürecinde hekimlerin meslek örgütünü hedef almak ve tehdit etmek büyük sorumsuzluktur.— Özgür Özel (@eczozgurozel) September 16, 2020
Bu saldırılara karşı kamuyu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getiren Türk Tabipleri Birliği'nin ve canı pahasına mücadele eden tüm sağlık çalışanlarının yanında duracağız. https://t.co/eek5gOsTUs
Twitter paylaşımının sonu, 6
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) de Twitter'dan "TTB'ye saldırı halk sağlığına saldırıdır! Başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere, temel hak ve özgürlüklere yönelik saldırılara karşı emek, demokrasi ve halk sağlığı için mücadele veren Türk Tabipleri Birliği'nin yanındayız!!!" açıklamasını yaptı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de "İyi hekimlik ve yüreğimizdeki insan sevgisi kazanacak" mesajı paylaştı.
Halkın sağlığı için canını dişine takan #iyikiTTBvar— TMMOB (@TMMOB1954) September 16, 2020
İyi hekimlik ve yüreğimizdeki insan sevgisi kazanacak!
Twitter paylaşımının sonu, 7
Bazı hekimler ve bilim insanları da Bahçeli'ye tepki gösterdi.
Büyük bir sağlık sorununda canla başla çalışan sağlık emekçilerini hedef gösterenlerle de karşılaştık! Pandemide başarısızlık görünür oldukça, yalan işe yaramayınca saldırganlaşanlara lafımız: evet #yönetemiyorsunuz, evet #ölüyoruz, evet #iyikiTTBvar!— Caghan Kizil (@CaKizil) September 16, 2020
Twitter paylaşımının sonu, 8
Türk Tabipler Birliği değil, tarikatlar kapatılsın. pic.twitter.com/gfbAJ6KjqK— Cem Say (@say_cem) September 16, 2020
Twitter paylaşımının sonu, 9
TTB'nin bir haftalık eylemine ABD'deki Türk hekimlerden de destek gelmişti.
Türk Amerikan Hekimler Birliği (Turkish American Medical Association-TAMA) "Türkiye'de sağlık çalışanlarının tükendiğini açıkça görüyoruz. O nedenle, Türk Tabipler Birliğinin bu farkındalık eylemini yürekten destekliyoruz ve Amerika'daki Türk hekimler olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bildirmek istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.