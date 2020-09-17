İYİ Parti, 2. Olağan Kurultayı pazar günü "Millet bizi çağırıyor" temasıyla toplanıyor

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Partinin lideri Meral Akşener'in tek aday olması beklenen kurultayda "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diyerek son dönemde tartışmalara yol açan sözleşmeye destek mesajı verilecek.

MHP'den ayrılan Meral Akşener'in liderliğinde 25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti, 2. Olağan Kurultayı'nı Altınpark'ta 20 Eylül pazar günü topluyor. Kurultay, pandemi koşulları nedeniyle CHP kurultayı gibi açık havada ve seyircisiz toplanacak. Meral Akşener'in yeniden ve tek aday olması beklenen kurultayda, kayıtlı bin 379 delege, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak parti yönetimi belirleyecek.

Kurulduğu tarihten bu yana geçen yaklaşık 3 yıllık sürede 4 olağanüstü kurultay gerçekleştiren İYİ Parti'nin kurultayına delegeler, görevliler ve gazetecilerin dışında kimse alınmayacak.

Yığılmaları önlemek amacıyla oy verme işlemleri için 40'ın üzerinde sandık ve 150 kabin kurulması planlandı. Diğer siyasi partiler ve meslek, sivil toplum örgütlerine davet gönderilmedi. Ancak parti yönetimi, MHP ve HDP dışındaki siyasi partilere, pandemi nedeniyle kurultaya davet edilemediklerini belirten bir mektup gönderecek.

Akşener tek aday

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İYİ Parti kurucuları, MHP'nin 2016'daki olağanüstü kurultayında başkanlığa adaylıklarını koymuştu

Koray Aydın ve Ümit Özdağ ile birlikte MHP'den ayrılarak İYİ Parti'yi kuran ve partinin genel başkanlığını üstlenen Meral Akşener'in kurultayda tek aday olması bekleniyor.

İYİ Parti tüzüğü gereği, genel başkanlığa ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğine, delegenin yüzde 5'inin imzasıyla, yani yaklaşık 70 imzayla aday gösterilebiliyor. 2018'deki seçimlerde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı sonuçla hüsran yaşayan ve genel başkalıktan istifa kararı alıp, partililerin çağrısıyla kararından vazgeçen Akşener'in adı muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor.

Parti içinde, son olarak kendisini partiden ihraç eden MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Eve dön" çağrısı yaptığı ancak bunu reddeden Akşener'in genel başkanlığı konusunda bir tartışma yok. Bu sebeple yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kurultay'da genel başkanlık seçiminin yanısıra partinin yetkili organı olan 50 üyelik Genel İdare Kurulu ve 11 üyeli Merkez Disiplin Kurulu üyeliği seçimi yapılacak. Edinilen bilgiye göre GİK seçimi çarşaf liste ile yapılacak. Genel Başkan Akşener'in 100 kişilik "anahtar liste" çıkarabileceği belirtiliyor.

"İstanbul Sözleşmesi yaşatır"

Kurultayın sürprizi ise AKP içinde de "çekilelim" tartışmasının yapıldığı, kadına şiddet ve ayrımcılığa karşı taraf ülkelere yükümlülükler getiren "İstanbul Sözleşmesi"ne ilişkin olacak.

Kadın ve doğa haklarına ilişkin mesajlar içeren pankart ve görsellerin yer alacağı kurultay alanında, kürsünün bulunduğu alanın arkasına "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" pankartının asılması planlandı. Zaten bir parkta yapılacak olan Kurultay alanındaki hakim renk de "yeşil" olacak.

Akşener hangi mesajları verececek?

Genel Başkan Akşener'in kurultay konuşmasında, partisinin kuruluş aşamasında yaşadığı zorluklar, Türkiye'nin başta ekonomi, demokrasi, adalet olmak üzere yaşadığı sorunlarının yanı sıra 2023 seçimlerine dönük hedeflerine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Akşener'in bu kapsamda, "güçlendirilmiş parlamenter sistem"e ilişkin somut önerilerini de ilk kez kurultayda açıklayacağı öğrenildi.

İYİ Parti de rap şarkı hazırladı: Benim sıram benim zamanım

"Millet bizi çağırıyor" ana teması ile gerçekleştirilecek kurultayda, partinin seçim sürecinde kullandığı şarkıların yanı sıra, kurultaya özel olarak "Benim sıram, benim zamanım" adlı rap şarkı çalınacak.