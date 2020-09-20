Ayvalık yangını hakkında neler biliniyor?

Kaynak, AYVALIK BELEDİYESİ

Balıkesirin Ayvalık ilçesinde Cumartesi akşamı başlayan orman yangını, güçlü rüzgârların da etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alanı kapladı.

Pazar günü sabahın ilk saatlerinde yapılan açıklamalarda yangının tamamen kontrol altına alındığı belirtilse de yaklaşık 40 ila 80 hektar ormanlık alanın yandığı tahmin ediliyor.

Yangın nerede ve nasıl çıktı?

Yetkililerin yaptığı açıklamalarda yangının Ayvalık, Şeytan Sofrası mevkiinde çıktığı ifade edildi.

Kaynak, AYVALIK BELEDİYESİ

Yangın daha sonra güçlü rüzgârların da etkisiyle yayılarak sahil şeridine doğru ilerledi.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangının çıkış nedeniyle ilgili "İlk tespitlere göre yangının ormanlık alana yakın bir noktada aşırı rüzgarın etkisiyle elektrik iletim hatlarındaki kopma nedeniyle çıktığı yönünde bilgiler elde edilmiştir" dendi.

Söndürme çalışmaları nasıl yürütüldü?

Yangının başlayıp hızla yayılmasıyla birlikte bölgedeki itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

Kaynak, AYVALIK BELEDİYESİ

Valilik'ten yapılan açıklamalarda çok sayıda arazöz ve iş makinesinin de söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, 60 arazöz, dört dozer ve 300 itfaiye erinin yangına müdahale ettiğini aktardı.

Twitter paylaşımını geçin, 1 Ayvalık Sarımsaklı'da meydana gelen orman yangınına 60 arazöz, 4 dozer ve 300 ateş savaşçısı ile yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadele ediyoruz.



Tüm Ayvalıklı Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum... pic.twitter.com/r99EclZlVQ — Av.Adil ÇELİK 🟢🇹🇷 (@adil_celik10) September 19, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Ancak gece koşulları ve güçlü rüzgârların da etkisiyle havadan müdahale ilk aşamada yapılamadı ve ekipler saatlerce çalışmalarına devam etti.

Ayavalık Belediyesi'nden yapılan açıklamalarda da kuvvetli fırtınanın yangına müdahaleyi güçleştirdiği ifade edildi.

Twitter paylaşımını geçin, 2 Ayvalık Küçükköy Mahallesi Badavut ve Şeytan sofrası mevkilerinde başlayan yangın Sarımsaklı’ya kadar geldi. Yangında Ayvalık Belediyesi’nin tüm ekipleri bölgeye sevkedilirken, gece ve kuvvetli fırtına yangına müdahaleyi güçleştiriyor. pic.twitter.com/HNkU0TqX1j — Ayvalık Belediyesi (@AYVALIKBELEDIYE) September 19, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 2

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili ve Parti Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise "Gece ve bu rüzgarda meydana gelen bu yangın kesinlikle araştırılacaktır. Kimsenin yanına kar kalmayacaktır" dedi.

Sabah saatlerinde havadan müdahaleyle de yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmalarına destek verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sabah saatlerinde Twitter'dan paylaştığı mesajda yangının kontrol altına alındığını, can kaybı ya da yaralı olmadığını duyurdu.

Twitter paylaşımını geçin, 3 Yangında yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar meydana gelmemesi için büyük çaba sarf edilmiş ve bunda da başarılı olunmuştur. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam etmektedir. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) September 20, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 3

Ne kadar ormanlık alan yandı?

Balıkesir Valiliği Pazar sabaha karşı yaptığı ilk açıklamada yaklaşık 80 hektarlık ormanlık alanın yandığının tahmin edildiğini belirtti.

Kaynak, Getty Images

Valilik'ten Pazar sabahı yapılan ikinci açıklamada ise 40 hekarlık bir alanın yandığının tespit edildiği ifade edildi.

Sabah saatlerinde havadan çekilen fotoğraflarda yangının ormanlık alanlarda yol açtığı tahribat görüntülendi.

Kaynak, Getty Images