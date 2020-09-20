Meral Akşener tek aday olduğu İYİ Parti kurultayında Genel Başkan seçildi: 'Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız'

Kaynak, İYİ PARTİ

İYİ Parti'nin ikinci olağan kurultayı, Ankara'da düzenlendi. Kurultayda tek başkan adayı olan Merak Akşener, kayıtlı 1379 delegeden, oy kullanan 1289'unun tamamının oyunu alarak bir kez daha parti Genel Başkanı seçildi.

Akşener, yaptığı konuşmada hükümetin politikalarına ve Cumhurbaşkanlığı sistemine yüklendi, 'geçmişin hatalarını tekrarlamadan güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirerek Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırma' sözü verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Altınpark'ta açık havada düzenlenen kurultay alanında "İstanbul sözleşmesi yaşatır", "Hayvan Hakları Kanunu her canlının hakkı " yazılı pankartlar asıldı.

Meral Akşener 'Millet bizi çağırıyor' sloganıyla toplanan kurultay konuşmasında koronavirüs salgınıyla mücadeleden, eğitim sistemine, dış politikadan ekonomiye birçok alanda hükümetin uyguladığı politikaları hedef aldı.

Akşener: Bu millet bu ucube sistemi hak etmiyor

Partili cumhurbaşkanı sisteminin ülke ekonomisine zarar verdiğini ve dış politikada atılan adımların Türkiye'yi zor durumda bıraktığını söyleyen Akşener, "Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi dedikleri bu ucube sistem, bırakın Türkiye'yi uçurmayı, her geçen gün uçuruma sürüklüyor" dedi.

"Türkiye'nin menfaatleri söz konusuyken bile, ona buna atarlanmayı diplomasi zanneden anlayışa son vereceğiz" diyen Akşener, dış politikada yabancı ülkelerin etkisinde kalınarak adım atıldığını savundu ve "Türkiye'yi ayağa kaldırmanın ilk adımı, bir Washington'a, bir Moskova'ya, bir Berlin'e, bir Londra'ya koşan şaşkınlıktan kurtulmaktır. Yani Tam Bağımsızlıktır" diye konuştu.

Kaynak, İYİ PARTİ Fotoğraf altı yazısı, Partililer kurultaya 'Kadına şiddete son' yazılı tişörtlerle katıldı.

Hükümetin koronavirüs salgını karşısındaki yaklaşımını eleştiren Akşener, "Pandemi süresince milletine maske bile dağıtamayan bu iktidar, o beş müteahhitin milyarlarca liralık alacağını dakika geciktirmedi. Beş müteahhite 'Hızır' olan iktidar, milletine, ola ola 'Hızır Paşa' oldu" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yaptığı açıklamalarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını ifade etmişti.

Akşener: Kimse merak etmesin, eskiye dönmeyeceğiz

Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunduklarını vurgulayan Akşener, geçmişte yapılan hataların tekrarlanmayacağını söyledi ve "Kimse merak etmesin, eskiye dönmeyeceğiz… Vesayetin olmadığı, hakimiyetin gerçekten milletin olduğu, demokrasinin tam ve kamil olarak uygulandığı, 21'inci yüzyıl Türkiye'sine yakışır bir sistemle, milletimizi buluşturacağız" dedi.

"İktidar, bir ailenin değil, yeniden gerçek sahibinin, yani milletimizin olacak" diye konuşan Akşener, Meclis'in 'Millet için çalışan bir merkez olacağını' ifade etti.

Kaynak, İYİ PARTİ

İktidara gelmeleri halinde dış politikada Türkiye'nin çıkarlarını savunacaklarını söyleyen Akşener, "Türkiye'nin komşularıyla ticareti yeniden büyüyecek. Ekonomik coğrafyamızdaki potansiyeli hayata geçirdiğimizde, Türkiye kazanacak" diye konuştu.

Türkiye'yi kalkındıracak kaynakların ülkede bulunduğunu ifade eden Akşener, "Yeter ki, çarçur edilmesin. Yeter ki, ranta kurban edilmesin. Yeter ki, eşi dostu zengin etmek için değil, milleti zengin etmek için harcansın" dedi.

Akşener'den Türk Tabipleri Birliği'ne selam