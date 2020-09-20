Niğde'de deprem
Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5,1, derinliğini ise 6,97 kilometre olarak verdi.
Yer sarsıntısı ölümlerinde Moment Büyüklüğü (Mw) kullanan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,4 olarak kaydetti. Moment Büyüklüğü (Mw), hesaplaması en karmaşık yöntem ve 4'ün üzerindeki depremler için kullanılıyor.
Rasathane'nin Twitter hesabından paylaşılan verilerde Niğde'deki depremin 2,8 kilomerte derinlikte olduğu belirtildi.
Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Sarsıntı sonrası özellikle merkez üssü Bor ilçesinde vatandaşlar sokaklara çıktı.
Haberin sonu
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 20, 2020
OBRUK-BOR (NIGDE) https://t.co/oEhrqB3XHP
20.09.2020, 22:08:05 TSİ
Büyüklük: 5.4
Derinlik: 2.8 km#Kandilli
Twitter paylaşımının sonu, 1