Niğde'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5,1, derinliğini ise 6,97 kilometre olarak verdi.

Yer sarsıntısı ölümlerinde Moment Büyüklüğü (Mw) kullanan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,4 olarak kaydetti. Moment Büyüklüğü (Mw), hesaplaması en karmaşık yöntem ve 4'ün üzerindeki depremler için kullanılıyor.