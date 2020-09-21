İYİ Parti'de seçilen GİK listesi tartışma yarattı: Bazı yöneticiler giremedi, 'çizilecekler' listesi dağıtıldığı iddia edildi

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İYİ Parti'nin pazar günü yapılan 2. Olağan Kurultayı'nda çarşaf liste ile yapılan partinin Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) giren isimler belli oldu.

Genel Başkan Meral Akşener'in 100 kişilik anahtar listesinde yer almalarına karşın, Başkanlık Divanı üyeleri Aytun Çıray, Adnan Aydın Sezgin ile Yavuz Temizer'in de aralarında bulunduğu bazı GİK üyeleri delegeden çizik yedi.

GİK'e aday olmayan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, delegeye "çizilecekler" listesi dağıtıldığını iddia ederken, parti içinde "ülkücü-merkez sağ" kökenliler tartışmasına yol açtı.

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı, GİK ve MDK seçimi ile tamamlandı. Genel Başkan Meral Akşener'in oylamaya katılan delegelerin tamamının oyuyla yeniden genel başkan seçildiği kurultayda, GİK seçiminde ise sürprizler yaşandı.

Akşener'in istediği isimler üst sıralardan seçildi

Geçen ocak ayında İYİ Parti'ye katılan emekli Albay Erdal Sarızeybek 1131 delegenin desteğini alarak birinci sıradan GİK'e girerken, onu Genel Sekrete Uğur Poyraz ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır izledi.

GİK'e yüksek oyla giren iki isim ise Prof. Dr. Ümit Özlale ile Prof. Dr. Bahattin Bahadır Erdem oldu. Genel Başkan Akşener'in ekonomi profesörü Özlale ile hukukçu Erdem'i özellikle GİK'te istediği ifade ediliyor.

Akşener'in anahtar listesinde olmayıp da GİK'e girmeyi başaran tek isim ise pati kurucularından Şükriye Sevin Çağlayan oldu. Çağlayan listeyi delerek, 50. sıradan GİK üyesi seçildi.

Kimler çizik yedi?

Kurultayda, mevcut GİK üyelerinden Ümit Özdağ, İsmail Koncuk yeniden aday olmadı. Ancak yeniden aday olup Akşener'in 100 kişilik anahtar listesinde yer alan bazı Başkanlık Divanı ve GİK üyeleri ise delegeden çizik yedi.

İzmir Milletvekili ve kurultaya kadar partinin milli güvenlik politikaları başkanlığını üstlenen Aytun Çıray, Aydın milletvekili ve Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin ile yine Başkanlık Divanı üyesi Yavuz Temizer GİK'e giremedi. Sezgin 11. yedek GİK üyesi olurken diğer isimler yedek listede de yer alamadı.

Yine Akşener'in listesinde yer alan Isparta Milletvekili Aylin Cesur ile geçmişte Akşener'in avukatlığını yapan Feridun Bahşi ile mevcut GİK üyelerinden Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel, Berna Biçer de GİK'e giremedi.

Kulislerde, bunun nedeni olarak kurultayda, "Akşener'in listesinde yer alıp da seçilmeyecekler"in isminin yer aldığı bir başka listenin delegeye dağıtıldığı iddiası gösterildi. Bazı isimlerin de bu nedenle GİK dışında kaldığı belirtildi.

Aday olmayanlar da mı çizildi?

GİK'e aday olmayan bazı isimlerin de "çizilecekler" listesi içinde yer aldığı ifade edildi. Kurultaydaki liste krizine twitter hesabından tepki gösteren Adana Milletvekili İsmail Koncuk, kendisi ve Ümit Özdağ'ın GİK'e aday olmamalarına karşın, isimlerinin delegeye dağıtılan "seçilmeyecekler" listesine konulduğunu açıkladı.

Twitter paylaşımını geçin, 1 İYİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış.Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun. pic.twitter.com/OI4kCT2ega — İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) September 20, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Delegeye dağıtıldığı belirtilen oy verilmeyecekler listesini de twitter hesabından paylaşan Koncuk, "İYİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun" paylaşımıyla tepki gösterdi.

Ülkücü-merkez çekişmesi mi?

Sonuçlara tepki gösteren bir başka isim ise İzmir Milletvekili Çıray oldu. Merkez sağ kökenli isimlerden olan ve geçmişte Doğruyol Partisi (DYP) siyaset yapan Çıray, çıkan sonucu "merkez siyasetçilerin tasfiyesi" olarak nitelendirdi.

Twitter paylaşımını geçin, 2 Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir.

Demirel'in doktoru..

İsmet Sezgin'in yeğeni..

Ve bendeniz bunun işaretidir.

Başarıp başaramadıklarını göreceğiz.

Onlar da görecek.

Samimiyet ve ilkeler testidir bu! https://t.co/Fvl92O2a3x — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) September 20, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 2

Çıray, 11. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Milletvekili Aylin Cesur ve yine Adalet Partisi, DYP'de siyaset yapan eski İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yeğeni olan Aydın Adnan Sezgin'i kasterek, şu görüşü paylaştı:

"Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel'in doktoru.. İsmet Sezgin'in yeğeni.. Ve bendeniz bunun işaretidir. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu!

'MHP kökenli de çizildi'