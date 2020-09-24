Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan artırarak %8,25'ten %10,25'e çıkardı

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Merkez Bankası, piyasalar için sürpriz bir kararla politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti. Piyasa beklentileri faizin sabit kalacağı yönündeydi.

Kararın ardından Türk Lirası ABD Doları karşısında hızla değer kazanmaya başladı ve Dolar/TL kuru 7,60'ın altına geriledi.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomist ve piyasa uzmanlarının önemli bölümü faizin sabit tutulacağını öngörmüştü. Faiz artırımı bekleyen sadece üç ekonomist vardı.

Böylece Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, bir yılı aşkın süredir devam ettirdiği görevde ilk kez faiz artırımı kararı almış oldu.

Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada yüklü faiz artırımının gerekçesi olarak enflasyona vurgu yapıldı ve "Kurul, dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin 200 baz puan yükseltilmesine karar vermiştir" dendi.

Açıklamada güçlü kredi büyümesinin ve finansal piyasalardaki gelişmeler sonucunda enflasyonun öngörülenden daha yüksek bir seyir izlediği ifade edildi.

Enlasyonun kontrol altına alınması için faiz artırımına gidildiğini ifade eden Merkez Bankası, bir süredir atılan parasal sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldığını da vurguladı.

Negatif reel faiz eleştirisi

Merkez Bankası'nın ekonomik büyümeyi desteklemek adına politika faizini düşük seviyelerde tutması ve parasal sıkılaştırma için ikincil araçlara başvurması, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından enflasyon vurgusuyla eleştiriliyordu.

Enflasyonun çift hanelerde kalmaya devam ettiğini hatırlatan piyasa uzmanları, Merkez bankası faizinin enflasyonun altında kalmasıyla birlikte Türkiye'nin negatif reel faiz sunan bir ülke haline geldiği ve bunun da özellikle dış yatırımı caydırdığı ifade ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre, yıllık enflasyon Ağustos ayında yüzde 11,77 olarak gerçekleşti.

Enflasyon 10 aydır çift hanelerde seyretmeye devam ediyor.