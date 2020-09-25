'Kobani eylemleri' soruşturması: HDP gözaltılara 'Bu bir intikam operasyonu' diyerek tepki gösterdi

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Sırrı Süreyya Önder gözaltına alınanlar arasında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'teki "Kobani eylemleriyle" ilgili olarak Ankara merkezli 7 ilde başlatılan operasyonda 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Bu kişiler arasında HDP'nin eski milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve belediye başkanları da var. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bu bir intikam operasyonudur" dedi, 6-8 Ekim olaylarının sorumlusunun partisi olmadığını söyledi.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna ve MYK üyesi Alp Altınörs'ün de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Sırrı Süreyya Önder'in, Aksaray'da kaldığı bir otelde terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Altan Tan ise gözaltına alındığını Twitter'dan paylaştığı mesajla duyurdu.

Twitter paylaşımını geçin, 1 Şuan Diyarbakır'daki evimden Ankara'ya götürülmek üzere göz altına alınıyorum. Evimde de arama yapılıyor. — Altan TAN (@AltanTan1958) September 25, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Kaynak, DHA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) HDP'li üyesi Ali Ürküt da Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden HDP'li Kars Beediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alınırken çevredekilerin "Bu halk seninle gurur duyuyor" sloganı attığı anlaşılıyor.

Twitter paylaşımını geçin, 2 kars belediyesi eş başkanı ayhan bilgen gözaltına alınıyor ve zırhlı araçla götürülüyor. pic.twitter.com/lyJt95G9va — fırat (@firatfstk) September 25, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 2

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 7 ilde 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu bulunmakta olup gelinen aşama itibarıyla Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

Açıklamada olaylar sırasında "37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun işlendiği, ayrıca 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşın yaralandığı" kaydedildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen HDP'li 24 ismin "aynı dosya kapsamındaki kişilerin kaçması ve soruşturma ile ilgili delillerin karartılmasının, yok edilmesinin önlenmesi için" 24 saat boyunca avukatları ile görüştürülmemesine karar verildi.

HDP: Bu bir intikam operasyonudur

HDP'den gözaltılarla ilgili yapılan açıklamada ise "Partimize karşı bu sabah başlatılan intikam saldırısının kararı dün yapılan MGK toplantısında, savcının Saray'daki düğün töreninde alınmıştır. AKP-MHP bloğu kaybettikçe muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor. HDP sizin darbelerinize boyun eğmedi, eğmeyecek" denildi.

Twitter paylaşımını geçin, 3 Partimize karşı bu sabah başlatılan intikam saldırısının kararı dün yapılan MGK toplantısında, savcının Saray’daki düğün töreninde alınmıştır. AKP-MHP bloğu kaybettikçe muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor. HDP sizin darbelerinize boyun eğmedi, eğmeyecek. #HDPsusturulamaz pic.twitter.com/vsxNaVHtvP — HDP (@HDPgenelmerkezi) September 25, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 3

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir intikam operasyonudur. Yargı uzun süredir olduğu gibi iktidarın sopasını kullanmaktadır. 6-8 Ekim olaylarını sorumlusu partimiz değildir" dedi.

"Kobani eylemlerinin aydınlatılması için defalarca Meclis'te araştırma önergesi verdik. Tamamı iktidar tarafından reddedildi. Hakikatı ortaya çıkaracak adil bir soruşturma yürütülürse iktidar elindeki propaganda imkanını kaybedecekti. O nedenle o dönemin karanlıkta kalmasını istiyorlar" diyen Sancar, Kobani olaylarında kimlerin öldüğüne ilişkin bir rapor hazırlandığını ve bunun paylaşılacağını duyurdu.

Partisine 7 Haziran 2015 seçimlerinden beri "sistematik saldırı" başlatıldığını da söyleyen Sancar, "Elimizdeki demokratik imkanların tamamını kullanarak mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Sancar şu ifadeleri kullandı:

"Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla büyük bir siyasi operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda milletvekili arkadaşlarımız ve o dönem HDP Eş Genel Başkanları gözaltına alındı. HDP diz çökmedi, bu kararlı mücadele iktidarın en büyük korkusudur. Kaybettikçe saldırıyorlar, saldırdıkça daha fazla kaybediyorlar.

"Halkın gücünü yok edemiyorlar. Şaşkınlıkla bunların fayda etmediğini görüyordur iktidar sahipleri. Siyaseten başka çıkar yol göremiyorlar. Bugün gözaltına alınan arkadaşlarımız aynı gerekçeyle gözaltına alınmıştır. Bütün bu gözaltı operasyonları da iktidarın kaybetme korkusunun yükseldiği zamanlara denk gelmiştir."

Kaynak, Getty Images

Sancar: Savcının bu operasyonu hangi kaygılarla başlattığını ve yürüttüğünü biliyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın bu operasyonu "talimatla" başlattığını savundu:

"Bizim muhatabımız savcı değildir, siyasi iktidardır. Ama başta bu operasyonu başlatan savcı olmak üzere şunu bilsinler ki, işledikleri suçların üstünü bize saldırarak örtemezler. Biz nikah sonrası soluğu Saray'da alan savcının bu operasyonu hangi kaygılarla başlattığını ve yürüttüğünü biliyoruz. Hangi talimatlar çerçevesinde hareket ettiğini de biliyoruz."

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Cumartesi günü Ayça Dursun ile evlenmiş ve nikahtan sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

HDP milletvekili Kerestecioğlu: Yoksulluğun üstü düşmanlıkla örtülecek

HDP Ankara milletvekili Filiz Kerestecioğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada gözaltılara tepki gösterdi.

Twitter paylaşımını geçin, 4 2014’teki MYK üyelerimiz topluca gözaltına alındı!

Sebep? Kobane protestoları!

2014’te gerçekleşen protesto nedeniyle bir partinin MYK’sına 2020’de soruşturma açılıyor.

Ekim ayında gündem yine HDP ile doldurulacak, yoksulluğun üstü yine düşmanlıkla örtülecek!#HDPsusturulamaz pic.twitter.com/qYI9e4nbEM — Filiz Kerestecioğlu (@FilizKer) September 25, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 4

"Kobani olayları"

"Kobani olayları" ya da "6-7 Ekim olayları", Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) 2014'te Suriye'nin Türkiye sınırındaki Kobani kentini kuşatmasının ardından özellikle Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerde yüzlerce kişinin sokaklara dökülmesiyle başladı. Protesto eylemleri daha sonra silahlı çatışmalara dönüştü.

Eylemlerde, "Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgeler ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi üzerinden gelecek askeri yardımın ulaşması için Türkiye toprakları üzerinden Kobani'ye doğru bir koridor açılsın", "Türkiye IŞİD'e verdiği (iddia edilen) desteği kessin", "Türk ordusu Kobani'ye kara harekâtı yapmasın" gibi talepleri dile getirildi.

"IŞİD'in Kobani'ye girmesi" ve "Türkiye'den beklenen adımların atılmaması üzerine" HDP, 7 Ekim'de ülke çapında sokak eylemi çağrısı yaptı.

6-12 Ekim arasında süren eylemlerde hem güvenlik güçleriyle göstericiler, hem de bazı yerlerde göstericilerle onlara karşı çıkan Hür Dava Partisi (Hüda-Par) mensupları çatıştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 7 Ekim 2014, Diyarbakır

Gösterilere bazı sosyalist partiler, sol örgütler, sendikalar, öğrenci grupları, kadın örgüleri ve aydınlar da destek verdi.

Bazı illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi, eylemlerin sonucunda çözüm süreci de tamamen sona erdi.

HDP krizin başından bu yana hükümet yetkilileriyle çeşitli görüşmeler yapmıştı.

Eylemlerde ölümlerin ve şiddet olaylarının yaşanmasının ardından 9 Ekim'de HDP'li bir heyet dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la görüşmüş, ardından basın açıklaması yapılmıştı.

HDP'nin açıklamasında yaşananlardan dolayı hükümet eleştirilmiş ancak "Şiddet, yakma, yıkma asla olmamalıdır" denilmişti.

KCK'den yapılan açıklamada ise eylemler desteklenirken Atatürk büstü, Türk bayrağı ve okullara saldırılması ile yağma olayları eleştirilmişti.