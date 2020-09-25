Karadeniz'de HES'ler yaşamı nasıl etkiliyor?

Karadeniz'deki şehirler, bölgede faaliyette bulunan taş ve maden ocakları, yol projeleri, hızlı yapılaşma ve dereler üzerinde yapımı süren hidroelektrik santraller (HES) sebebiyle son yıllarda sık sık gündeme geliyor.

TMOBB verilerine göre, Türkiye'de sadece Orta ve Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren 246 HES bulunuyor. Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamaktaki payı fikir ayrılığı yaratan irili ufaklı bu HES'ler, doğayı tahrip ederek bölgedeki yaşamı tehlikeye atmakla eleştiriliyor.