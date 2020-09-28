Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ikinci iddianame hazırlandı: Zanlılara yöneltilen suçlamalar neler?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da konsolosluk binasında öldürülmesiyle ilgili olarak ikinci bir iddianame hazırladı.

Ek iddianame, davaya bakan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İkinci iddianamede ikisi konsolosluk çalışanı altı firari şüpheli hakkında suçlamalar yer alıyor.

Cinayete karışmakla suçlanan zanlılardan muavin konsolos Sultan Yahya A ve ateşe Yasit Halit M'nin, "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan müebbet hapisleri isteniyor.

Diğer dört şüphelinin ise "cinayetten sonra suç delillerini ortadan kaldırma" suçlamasıyla beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

'Cinayet sonrası İstanbul'a geldiler'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ikinci iddianamedede, şüpheliler Ahmet Abdulaziz M, Khalid Yahya M, Muhammed İbrahim A ve Obaid Gazi A'nın cinayet sonrasında 10 ve 11 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul'a geldikleri belirtiliyor.

İddianameye göre bu kişilerin olay mahallindeki suç delillerini sildiler gizlediler, yok ettiler ve delilleri kararttıktan sonra İstanbul'dan ayrıldılar.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında Türkiye'de ve ABD'de ayrı soruşturmalar sürdürüldü

Ana dava devam ediyor

Ek iddianame ile 6 zanlının daha eklenmesi talep edilen ana davada ikisi azmettiricilikle suçlanan 20 sanık var ve tümü gıyaplarında yargılanıyor.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nda görülen davaya Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de şikayetçi sıfatıyla katılıyor.

Bu davada Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemiyle ilgili görevlendirme yapmak ve talimatı vermekle suçlanan sanıklar Ahmet Bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtani hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararıyla hareket etmekle suçlanan, planlama ve iş bölümü yapan ve nihayetinde boğarak öldüren 18 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

20 sanık hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı ve İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden de kırmızı bülten kararları çıkartılarak, Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnameleri düzenlenmişti.

İlk duruşması 3 Temmuz'da görülen ana davanın ikinci duruşması 24 Kasım'da görülecek.

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Suudi Arabistan'daki davada ne oldu?

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturma ve açılan dava ise Kasım 2019'da sona erdi. Beş kişiye idam, üç kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verildi. Fakat Kaşıkçı'nin ailesinin sanıkları affetmesi üzerine, idam cezaları daha sonra hapse çevrildi.

Türkiye, "olayın aydınlatılmadığı" gerekçesiyle mahkeme kararlarını tepkiyle karşıladı.

Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı sanıkları affettiklerini, Suudi Arabistan'da birlikte yaşadığı ailesi adına 22 Mayıs'ta Twitter hesabından duyurmuştu.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Katilleri affettiğini açıklayan Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Kraliyet sarayına davet edilmişti

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ise Salah Kaşıkçı'nın açıklamasına yanıt vererek, "Kimsenin katilleri bağışlama hakkı yoktur. Ne katilleri ne de bu cinayeti azmettirenleri affedeceğiz" demişti.

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Amerikan Washington Post gazetesi, Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarına Suudi Arabistan tarafından milyonlarca dolar değerinde konutlar verildiğini ve binlerce dolarlık aylık ödemeler yapıldığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan'da geçerli olan şeriat hükümleri uyarınca öldürülen kişinin ailesinin, cinayeti işleyen kişileri affetmesi durumunda idam cezaları hapis cezasına dönüştürülebiliyor.

59 yaşındaki Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmiş bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Kısa süre sonra Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir tim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Kaşıkçı'nın cesedi ise bulunamamıştı.

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CIA: Talimatı veren Veliaht Prens bin Selman

Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA) olayla ilgili soruşturmasında cinayet emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiği sonucuna ulaşmıştı.

Cemal Kaşıkçı'nın Riyad'dan gelen bir ekip tarafından başkonsoloslukta öldürüldüğüne ve hala bulunamayan cesedinin parçalanarak ortadan kaldırıldığına inanılıyor.