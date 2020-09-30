Servet Turgut: Van'da gözaltı sonrası helikopterden atıldığı iddia edilen köylülerden biri hayatını kaybetti

Kaynak, Naif Turgut

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 11 Eylül'de Van'ın Çatak ilçesinde operasyon düzenleyen askerler tarafından gözaltına alınan ve daha sonra helikopterden atıldıkları iddia edilen kişilerden 57 yaşındaki Servet Turgut'un, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklama partinin Twitter hesabından yapıldı.

Twitter paylaşımını geçin, 1 Van’da helikopterden atılan #ServetTurgut hayatını kaybetti. Çok üzgünüz, öfkeliyiz. Turgut’u gözaltına alanlar onu katledenlerdir. Vatandaşına işkence eden ve katleden iktidar anlayışının hiçbir demokratik meşruiyeti yoktur. Bu insanlık suçunun hesabı hukuk önünde sorulacaktır. pic.twitter.com/d0KQ16WJuZ — HDP (@HDPgenelmerkezi) September 30, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Servet Turgut'un ağabeyi Naif Turgut da çeşitli medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, kardeşinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Servet Turgut'un tedavisi Van Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde entübe olarak sürüyordu.

Turgut'un yanı sıra 50 yaşındaki Osman Şiban da olay sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Servet Turgut'un ağabeyi Naif Turgut BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, ''Kardeşimin vücudunda kırılmadık kemik kalmamış. Doktorlar umutlu konuşmadı ama biz yine de Allah'tan ümit kesilmez diyerek bekliyoruz, Allah onu çocuklarına bağışlasın diye dua ediyoruz'' demişti.

Naif Turgut, hastanedeyken Osman Şiban ile iki kez görüştüğünü ve her ikisinde de Şiban'ın kendisine helikopterden atıldıklarını söylediğini iddia etmişti:

''Onun da durumu pek iyi değildi, beyin kanaması geçirmiş. Hastanede biraz kendine geldiğinde iki defa odasında ziyaret ettim. Korkuyordu ve ağlıyordu. Her ikisinde de ağlayarak, gözlerinin ve ellerinin bağlandığını, 15-20 metre yükseklikten helikopterden atıldıklarını söyledi.''

Turgut ayrıca bir görgü tanığının telefonla kendisine ulaştığını ve tanığın helikopterden iki kişinin atıldığını gördüğünü anlattığını söylemişti.

Van Valiliği, Servet Turgut için 'Kaçmaya çalışırken düştü' demişti

Van Valiliği ise olayla ilgili olarak yaptığı yazılı basın açıklamasında, iki köylünün de ''Bölgede bölücü terör örgütü mensuplarına yardım, yataklık ettiğinin değerlendirildiği'' belirtmişti.

Kaynak, Hamit Koçak

Açıklamada, Servet Turgut'un " 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştüğü ve yaralandığı" kaydedilmiş, Osman Şiban ile ilgili olarak ise şu ifadeler kullanılmıştı: