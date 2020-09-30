HSBC'ye göre TL'nin değer kaybı Türkiye'de en çok hangi şirketleri etkileyecek?

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Dünyanın en büyük bankalarından HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Eylül'de aldığı faiz kararının ardından Türkiye'deki şirketlerin Türk Lirası'nın performansından nasıl etkileneceğine dair güncellenmiş bir rapor yayımladı.

İngiltere merkezli HSBC'nin raporunda, Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık beklenmedik faiz artırımının Türk Lirası üzerinde kısa süreli bir etkisinin olduğu vurgulandı.

TL'nin kısa bir süre içinde faiz artırımı öncesi seviyelere tekrar inerek değer kaybı yaşadığı aktarıldı.

Raporda şirketlerin bilançolarındaki pozisyonların, kaldıraç pozisyonlarının, gelirlerinin ve maliyetlerinin incelenerek dövizdeki değişikliklerden en çok hangilerinin etkilenmesinin muhtemel olduğu değerlendirildi.

En dirençli şirketler

Rapora göre Türk Lirası'nın değer kaybına karşı en dirençli olan şirketler BİM, Aselsan, Erdemir, Ford Otosan, Şişecam ve Tofaş.

TL'nin güçlü bir performans izlemesinden en olumlu şekilde yararlanacak şirketler ise Doğuş, Kardemir, Medical Park, Türk Telekom, Türk Traktör, Coca-Cola ve Migros olarak sıralandı.

2021 yılında bu yıl getirilen sınırlamanın devam etmemesi halinde en fazla temettü ödemesi beklenen şirketler ise Erdemir, Tofaş, Enerjisa, BİM, Türk Telekom, Türk Traktör ve Ford Otosan.

Döviz pozisyonları

Çoğu şirketin operasyonel anlamda dövize karşı nötr olduğu ve bundan dolayı döviz dalgalanmalarına karşı büyük ölçüde nötr kaldığı belirtildi. Bu şirketlerin arasında BİM, Şok, Migros, Enerjisa, Turkcell, Türk Telekom ve Arçelik sıralandı.

Şirketlerin bilançolarında taşıdıkları döviz pozisyonlarının değerlendirildiği raporda, en fazla miktarda uzun döviz pozisyonu taşıyan şirketlerin Şişecam, Tekfen ve Aselsan olduğu aktarıldı.

En fazla kısa döviz pozisyonu taşıyan şirketlerin ise Medical Park, Türk Telekom, Coca Cola İçecek ve yatırımcıların doğal kaldıraçlarının dışarıda bırakılması takdirinde Tüpraş olduğu belirtildi.

Raporda, "Faaliyet kârlarındaki toparlanmanın bu yılın ikinci çeyreğinden sonra düşük borçluluk rasyolarına neden olmasını bekliyoruz; ancak TL'nin zayıflığı devam ederse toparlanma sınırlanabilir" ifadesi kullanıldı.

Temettülere getirilen sınırlama

Halka açık şirketlerin bilançolarının incelendiği raporda, bu yıl temettü ödemelerine dair getirilen sınırlandırmaya da değinildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Mart ayının sonunda Resmi Gazete'de yer alan karara göre şirketler, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin nakit kâr payı dağıtımını %25 ile sınırlı tutacak.

Temettü, bir şirketin bir yıllık faaliyet dönemi sonucunda elde ettiği net dönem kârı üzerinden (yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra) pay sahiplerine dağıttıkları kâr payına deniyor.

HSBC'nin raporunda da bu temettü sınırlaması yüzünden bu yıl şirketlerin daha az ödeme yaptığı, bunun da önümüzdeki yıl daha çok ödeme yapılması anlamına gelebileceği belirtildi.