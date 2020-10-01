Yaz aylarında turizm gelirinde en az 11,1 milyar dolar kayıp yaşandı

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Türkiye'de turizm sektörü yaz sezonunda koronavirüs nedeniyle günde en az 120 milyon dolar kaybetti.

Koronavirüs salgını ve ülkelerin getirdiği seyahat kısıtlamaları nedeniyle turizmde yaz sezonu büyük bir darbe aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre haziran, temmuz ve ağustos aylarında Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81,5 geriledi.

Geçen yıl yaz aylarında Türkiye'yi ziyaret eden 20 milyonu aşkın turist, kişi başı ortalama 666 dolar harcama yapmıştı.

Bu yıl ise Haziran-Ağustos döneminde Türkiye'ye gelen turist sayısı 3,7 milyona geriledi.

2019 yılındaki ortalama harcama miktarı baz alınarak 2020 geliri için bir hesaplama yapılırsa yaz aylarında turizm gelirinde 11,1 milyar dolarlık bir kayıp olduğu görülüyor.

Bu da üç aylık dönem boyunca sektörün her gün en az 120 milyon dolar kaybettiğini gösteriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok turizm işletmecisinin kampanyalarla fiyat düşürdüğü de göz önüne alınırsa toplam gelir kaybının daha da yüksek olması olası.

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"Birçok otel mali sıkıntıya girdi"

Kültür ve Turizm Bakanlığı kuruluşu Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman, geçen yıl 40 milyar dolar olan turizm gelirinin bu yıl en iyi ihtimalle 13-15 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini söylüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Akman, Türkiye'nin diğer turizm ülkelerine nazaran daha iyi bir performans sergilediğini ifade ediyor:

"Pandemi süreci her ülkeyi hazırlıksız yakaladığı gibi ekonomik olarak da kötü etkiledi. Biz de Türkiye olarak bu süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilendik. Ama Bilim kurulu ve burada aldığımız turizmle ilgili hızlı kararlar ve tedbirlerle özellikle de bu süreçte oluşturduğumuz güvenli sertifikasyon belgesiyle rakiplerimiz olan diğer turizm ülkelerine göre daha başarılı bir grafik çizdik.

"Tabii ki bu önlemler bizi ekonomik olarak tam anlamıyla rahatlatmadı ama yaramıza merhem oldu. Ekonominin kötü olduğu bu dönemde birçok otel mali sıkıntıya girdi. Devletin vermiş olduğu Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli uzun dönemli krediler nispeten birçok otelimizi rahatlattı ama bir kısım otellerimizi de iflastan kurtarmaya yetmedi."

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Yabancı ziyaretçi ilk sekiz ayda yüzde 73 azaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye bu yıl ilk sekiz ayda yurt dışı ikamet eden vatandaşlarla birlikte toplam 9 milyon 271 bin 660 yabancı ziyaretçi geldi.

Bakanlık yazılı açıklamasında, "koronavirüs salgınında en çok etkilen sektörlerin başında turizm sektörünün geldiğini" kaydediyor ve bu yıl bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk 8 ayda yurt dışından yapılan ziyaretlerde yüzde 73.94 azalma yaşandığını belirtiyor.

Ağustos 2020 dönemi yabancı ziyaretçi istatistiklerine göre bu yılın ilk 8 ayında en çok ziyaretçi 789 bin 602 ziyaretçi ile Almanya'dan geldi.

772 bin 686 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu ikinci, 532 bin 417 ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı.

Bulgaristan'ı sırasıyla Ukrayna ve İngiltere takip etti.

Yurt dışından gelen ziyaretçiler ağustos ayında en çok Antalya'yı tercih etti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Pandemi sebebiyle askıya alınan uçuşların açılmasıyla Rus turistler Platov Uluslararası Havalimanı'ndan Antalya, Bodrum ve Dalaman'a gelmeye başladı.

"Bu yıl önceliğimiz işletmelerimizi yeniden açabilmekti"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, bu yılın turizm verilerinin önceki yıllarla kıyaslanmaması gerektiğini düşünüyor.

Yağcı'ya göre bu yıl turizm sektörünün öncelikli hedefi, kapanan işletmelerin yeniden açılıp bir biçimde ticari faaliyetlerine devam etmesiydi:

"Seyahat kısıtlamalarının yaşandığı bir dönemden geçtik. Güvenli turizm sertifikası çerçevesinde özellikle haziran sonu itibariyle işletmelerimizi açtık ve bugüne kadar geldik. İç turizmle başlayan ve dış turizmle de desteklenen bir turizm sezonumuz var."

"Türkiye bu dönemde hem kamuda hem de özel sektörde yapılabilecek her türlü çalışmayı yaparak, güvenli turizm sertifikasıyla önemli bir iş başarıp turizm faaliyetini kısıtlı da olsa başlattı. Bu yılı geçen yıl ile kıyaslamamak lazım, bu seneki önceliğimiz işletmelerimizi açıp ticari faaliyetimizi devam ettirmekti."

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"Deniz turizmi fena bir sezon geçirmedi"

Küçük Oteller Derneği Başkanı Ertan Ustaoğlu kıyı bölgelerindeki otellerin deniz tatili açısından çok kötü bir sezon geçirmediğini söyleyerek, İstanbul ve Ankara'daki gibi şehir otellerinin daha fazla etkilendiğini belirtiyor.

Ustaoğlu, deniz kenarındaki otellerde yüzde 50 ila 75 arası değişen doluluk yaşandığını belirtirken, şehir otellerinde bu oranın yüzde 25'te kaldığını ifade ediyor.

Birçok şehir otelinin bu sebeple kapalı olduğunu söyleyen Ustaoğlu, yıl başına kadar bu tablonun süreceğini aktarıyor.

Sahil bölgelerindeki butik olarak da tarif edilen küçük otellerde yabancı ziyaretçilerden ziyade yerli ziyaretçilerin konakladığını söyleyen Ustaoğlu, "Bodrum bu sene tamamen yerli pazara çalıştı. Yerli Pazar da olmasa durum küçük oteller açısından pek iyi olmazdı" diyor.

Ustaoğlu, kısıtlı da olsa yabancı ziyaretçi beklentilerinin ekim ayı için de sürdüğünü aktarıyor: