Koronavirüs - Sağlık Bakanı Koca, vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili iddialara yanıt verdi: Birinin ölümünü saklamaya imkan yok, 2020 yılındayız

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı basın toplantısında Türkiye'de koronavirüs salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Toplantıda koronavirüs vaka sayıları ve can kaybı ile ilgili bazı iddialara da cevap vereceğini belirten Koca, "Birinin ölümünü saklamaya imkan yok, 2020 yılındayız" diye konuştu.

Koca iddialarla ilgili olarak, "Bu iddialar sağlık çalışanlarımızın tepeden tırnağa ter döktüğü, salgınla mücadelede yerel tedbirleri devreye soktuğumuz, il il dolaşmaya başladığımız bir devrede ileri sürülüyor" dedi.

Aşının bulunmasına 2-3 ay gibi bir süre kaldığını belirten Koca, "Tünelin ucundaki ışık görünmüştür" dedi.

'Her vaka hasta değildir'

Vaka sayısı ile hasta sayısı arasındaki karışıklığa da açıklık getirmek istediğini belirten Koca, "Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor" dedi.

Bu gruptakilerin salgın açısından birinci derecede önemi olmadığını söyleyen Bakan şöyle devam etti: "Test sonucu pozitif çıkan her bir kişi bir vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Bir kısmını evde önemli bir kısmını da hastanede takip ve tedavi ediyoruz. Hasta kelimesi ile testi pozitif çıkmış vakanın anlamı aynı değildir."

Türkiye'de ölüm bilgilerinin, belediyelerin veri tabanında bulunan defin sayıları ve Türkiye İstatistik Kurumu olmak üzere iki kaynakta toplandığını belirten Koca, "Ölüm sayılarıyla skor arayışında olanlar, sayıları daha yüksek çıkarmak isteyenler nereden dayanak alıyor?" diye sordu.

Bakan Koca şöyle devam etti:

"Ölüm bildiriminde kullanılan form yeni değildir. 2013 yılından beri kullanılmaktadır. Bu belgede yer alan ölüm şekli diğeri ölüm nedenidir. Ölüm şekli hanesinin amacı şu bilgiyi vermektir; ölen kişi mesela silahlı saldırı gibi adli bir vakayla veya normal bir ölüm mü? Bu sorunun cevabı doğal ölüm veya adli vaka sonucu ölümdür. Bu haneye hastalığa bağlı doğal ölümün izahı için bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan hastalık ibaresi de eklenmiştir.

"Kayıtlar onda birinin bulaşıcı hastalıktan, onda dokuzu ise bulaşıcı olmayan hastalık, yaşlılık ve benzeri olarak işaretlenmiştir. Buradan Kovid19 ölüm sayıları anlaşılmaz. Bulaşıcı tek hastalığın Covid-19 olduğunu düşünen varsa yanılıyor. Raporda ölüm nedeni hanesi asıl bilgiyi veren kısımdır. Bu hanede doktor tarafından onaylanarak gerçekleşmektedir. Hastanın onaylanmış ölüm nedeni bu hanede yer almaktadır. İstatistiklerde Covid19 olarak gösterilmesi buradaki veriye dayanır."

Belediyelerin e-devlet veri tabanında yer alan mezarlık bilgi sisteminde, söz konusu ilde defin sayılarının yer aldığını ve defin raporunun kişilerin öldüğü ilde verildiğini belirten Koca, "Kişi İstanbul'da yaşadığı halde ikamet adresi Sivas ise TÜİK onu Sivas olarak kaydeder. Dolayısıyla belediye ile TÜİK onu başka kaydeder. Bu farkı yılın 9. ayında görürsünüz. 11 il belediyesi verilerine bakıp, sonuç çıkarmak yanlıştır. Yılın sonu beklenirse TÜİK verileri ile diğer verilerin çakıştığı zaten görülecektir" diye konuştu.

'Birinin ölümünü saklamaya imkan yok'

Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Devletin ve salgınla mücadelenin itibarını zedelemek isteyen kendi itibarını zedeler. Birinin ölümünü saklamaya imkan yoktur. 2020 yılındayız. Hayatta olanı ölmüş gösteremeyeceğimiz gibi ölmüş kişiyi hayatta gösteremeyiz.TÜİK verilerine göre 2019 yılında 329 bin 274 ölüm gerçekleşmiştir. Yıllık öngörülen yüzde 2.2 oranında artışla bunun şimdi 336 bin 518 olması beklenmektedir. Şu ana dek Covid-19 kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir. Aradaki fark 7 bin 244'tür. Covid - 19 kaynaklı tespit edilmiş ölümler 8 bin 62'dir. Daha az veya daha fazla değildir."

Kaynak, SAĞLIK BAKANLIĞI

'Semptomatik vaka hasta, asemptomatik vaka ise vaka'

Koca, "Asemptomatik (hastalık belirtisi göstermeyen) pozitif vakalar tabloda yer alıyor mu, yer almıyorsa Türkiye'de kaç asemptomatik vaka var?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Semptomatik vaka hasta, asemptomatik vaka ise vakadır. Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı. 29 Temmuz'dan itibaren günlük hasta sayısı olarak veriyoruz. Verdiğimiz bilgi bu."

Koca, günlük koronavirüs tablosunda yer alan 'ağır hasta'nın tanımını ise, "Covid 19'un viral solunum enfeksiyonu olmanın ötesine geçip sistemik hastalık halini alması ve hastayı dış desteğe ihtiyaç duyar hale getirmesi durumunda hastayı ağır hasta olarak tanımlıyoruz" şeklinde yaptı.