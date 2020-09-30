Ayhan Bilgen: Gözaltındaki Kars Belediye Başkanı'nın istifa kararı HDP için de sürpriz oldu

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6-8 Ekim 2014'deki Kobani olayları nedeniyle gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, avukatları aracılığıyla, "gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim" açıklaması yaptı.

Bilgen'in bu kararı, partisi HDP için de sürpriz oldu. Parti yöneticilerinin, avukatları aracılığıyla, istifa kararının nedenini sorduğu ve kararından vazgeçmesi mesajı gönderdiği Bilgen'in, "istifada kararlı olduğu" yanıtı verdiği öğrenildi.

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Perşembe günü Bilgen'in kararıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Kobani eylemlerine' ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 25 Eylül Cuma günü gözaltına alınan Ayhan Bilgen, gözaltındayken istifa kararı aldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'teki "Kobani eylemleriyle" ilgili olarak Ankara merkezli 7 ilde başlatılan operasyonda 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Bu kişiler arasında HDP'nin eski milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve belediye başkanları da bulunuyor.

Bilgen, avukatları aracığıyla, sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurduğu açıklamasında belediye başkanlığından istifa kararı aldığını açıkladı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Diyarbakır'daki Kobani eylemleri, 7 Ekim 2014

'Demokrasicilik oynayacak yaşı geçtim'

"Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem" diyen Bilgen, belediyeye kayyum atamasına karşı, belediye meclisindeki "5 partinin uzlaşarak yeni yönetim oluşturması"nı da önerdi. Bilgen'in açıklaması şöyle:

"Ben demokrasicilik oynanacak yaşı geçtim. Türkiye'nin koşulları da oyun oynanacak bir ortama sahip değil. Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa, belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim.

"Kars, kendisini yönetecek liyakattedir. 1,5 yıldır oy birliği ile karar alma olgunluğu gösteren bir mecliste, 5 parti uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabilir. Herkes seçimlerde şehri yönetmeye talip olduğuna göre şimdi kimse sorumluluktan kaçmamalıdır.

"Bu bir mevziinin terkedilmesi değil, seçim kampanyasında söylediğimiz gibi ortak yönetimle demokrasi sınavının verilmesidir. Tutuklanırsam 3. kitabımı yazmak, tutuklanmazsam kooperatif çalışmalarına katkı sunmak, belediye başkanlığından daha az önemli değildir."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar

HDP'de şaşkınlık yarattı

Bilgen'in istifa kararını HDP yönetimi de kamuoyu gibi sosyal medya hesabından öğrendi. Partide, bu tavır, gözaltılara tepki ve kayyım atamasını önlemeye dönük bir hamle olarak da değerlendirildi.

Parti yöneticileri, avukatları aracılığıyla Bilgen'in istifa kararının nedenini öğrenmeye çalışırken, istifadan vazgeçmesi yönünde mesaj gönderdi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bilgen, istifa kararından vazgeçmeyeceğini ve gözaltı süresinin sona ermesinden sonra da istifasını vereceği mesajı gönderdi.

Parti kaynakları, HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Perşembe günü TBMM'de hem gözaltılar, hem de Bilgen'in istifa kararıyla ilgili açıklama yapacağı bilgisini paylaştı.

Daha önce tahliye edilmişti

Ayhan Bilgen, 6-8 Ekim Kobani eylemleri nedeniyle başlatılan ilk soruşturma kapsamında 31 Ocak 2017'de tutuklanmış, ancak soruşturma konusu yapılan HDP MYK Toplantısına katılmadığı anlaşılınca tahliye edilmişti.

Anayasa Mahkemesi de Bilgen'le ilgili hak ihlali kararı vermişti.

Kaynak, AFP

Grup Başkanvekilliğinden de istifa etmişti

Belediye Başkanı seçilmeden önce HDP'de Grup Başkanvekilliği görevi üstlenen Ayhan Bilgen, partisinin "Roboski katliamı" davasıyla ilgili tutumu nedeniyle de istifa kararı almış, bu durum parti içinde krize neden olmuştu.

28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu, Kürtçe adıyla Roboski köyü yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bombardımanı sonucu, 17'si çocuk 34 sivilin yaşamını yitirdiği olayla ilgili davayı mağdur aileler, iç hukuk yolları tükendiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı.

AİHM'in "eksik belgeler geciktiği" gerekçesiyle reddettiği davayla ilgili Ayhan Bilgen partisini, belgeleri tamamlama konusunda ailelere verdiği sözleri tutmamakla eleştirerek istifa kararı aldığını duyurmuştu.