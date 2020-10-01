Koronavirüs Diyarbakır'ı nasıl etkiledi?

Kentte özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında, vaka ve ölüm sayılarında önemli bir artış yaşanırken, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer sorunu yaşandığına dair haberler basına yansıdı.

Sağlık Bakanlığı ise yaşananlar karşısında kentle ilgili ek önlemlere başvurdu.

Peki salgın, Mart ayından bu yana Diyarbakır'ı nasıl etkiledi? Yaz aylarındaki artış neden yaşandı? Şu anda kentte durum nasıl?