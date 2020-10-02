Karadeniz'de HES'ler: 'Köylümüz vaatlere kandı, gözümüz hayallerle boyandı'

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Karadeniz'deki hidroelektrik santrallerin (HES) insan yaşamına ve çevreye etkilerini incelediğimiz video-haber serimizin ikinci bölümünde Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'ndeyiz.

Vadisi, bölgede 2000'li yılların ortalarından itibaren HES yapılan ilk yerleşim yerlerinden biri.

Bugün vadide 6 HES faaliyet gösteriyor.

Vadi üzerindeki Buzlupınar ve Çataldere köylerinde yaşayanlar, HES'lerle birlikte köylerde yaşananları ve yıllar içinde değişen hayatlarını BBC Türkçe'ye anlattı.

Haber - Video: Neyran Elden, Fundanur Öztürk

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Grafikler: Mesut Ersöz

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