Jak Kamhi kimdir: Profilo'nun kurucusu iş adamı 95 yaşında hayatını kaybetti

Profilo Holding'in kurucusu Jak Kamhi, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Yahudi Toplumu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamayla Kamhi'nin vefatını duyururken,

"Değerli büyüğümüz, devlet üstün hizmet madalyası sahibi, özverili & başarılı çalışmaları ve vizyonuyla sevdalısı Türkiye'mizi & toplumumuzu her alanda en iyi şekilde temsil etmiş, iş hayatının duayeni Jak Kamhi'yi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Jak Kamhi kimdir?

Türkiye'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul'da doğdu. Saint Michel Lisesinden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldı.

Türkiye'de ilk kez profil doğrama işine girdi ve ismini de buradan yani 'profil' kelimesinden alarak Profilo'yu kurdu.

Profilo ile yıllar içinde dayanıklı tüketim eşyalarına odaklanan Kamhi, entegre tesislerde elektronik ürünler üretmeye başladı. 1971 yılına gelindiğinde Profilo Holding'in çatısı altında elektronik eşya, telekomünikasyon aletleri, elektrikli küçük ev aletleri, beyaz eşya, gemi inşaatı, metal ürünler ve başka birçok alanda faaliyet gösteren şirketleri grubu ortaya çıkmıştı.

Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.

Türkiye'nin 'dış tanıtımına katkıların'dan dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı'nın da uzun yıllar başkanlığını yürüttü.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Jak Kamhi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile

"Benim kafama devlet kuşu konmadı"

Capital dergisine 2014 yılında verdiği röportajda ticarete atıldığını şöyle anlatmıştı:

"Benim kafama devlet kuşu konmadı, ancak talih kuşu kondu. İyi de bir avcıydım ve talih kuşunu yakaladım. İkinci Dünya Savaşı'nın başında Türkiye'de hammadde ithalatı sorunu vardı. Türkiye'ye gelen gemilerin çoğu battığı için fabrikalar kapanıyordu. O dönemde, Beşiktaş'taki kauçuk ayakkabı fabrikasının sahibi, babamın arkadaşıydı. Ben de 14 yaşında, çok kitap okuyan bir çocuktum. Genellikle de Fransız Konsolosluğu'nun kütüphanesi ile Beyoğlu'ndaki Hachette Kitapevi'ne gidip oradaki kitapları karıştırdım. Beşiktaş'taki fabrikanın sahibi Mösyö Varak hammadde gelmediği için işini kapatmak zorunda kaldığını babama anlattı. Ben de kendisine okumuş olduğum kitaptan yola çıkarak "rejenere" (geri dönüşüm) yapmasını, kauçukları ezip hammadde üretmesini önerdim. Hemen kabul etti."

"21 tane ilki gerçekleştirdim"

Türkiye'de 21 tane ilki gerçekleştirdiğini anlatan Kamhi, "Türkiye'de asfalt yoktu. Asfaltın Türkiye'de üretilmesini sağladım. Karayolları trafik direklerini getiremiyordu. Profilo olarak onları yaptık. Yollardaki bariyerleri ürettik. Bundan dolayı Profilo, Türkiye'de çok tanınan bir firma oldu. Sadece ben değil, biz ailece müthiş icatları olan bir aileydik. Ortanca oğlum Cefi, Motorola ile ilk araba telefonunu Türkiye'ye getirdi. Bodrum'da Türkiye'nin ilk büyük marinalarından birini yaptı." demişti.

O zamanlar yani 88 yaşındaki temposunu da "Evde de bürom var. Öğleye kadar evde çalışıyorum. Ofise ise her gün mutlaka öğleden sonra gidiyorum. Bu yaşımda çalışmaya devam ediyorum. Çalışırken yaş faktörünü unutuyorum. İşini seven yorulmaz. İşini sevmezsen 15 dakika sonra yorulursun. İşe her gün gelmem beni bu yaşımda ayakta tutuyor." sözleriyle özetlemişti.

Suikast girişimi

Kamhi'nin zırhlı otomobiline 28 Ocak 1993 günü suikast girişimine hedef oldu. Evinden çıkarken silahlı saldırıya uğradı. Araya giren bir minibüs kurşunlara hedef olurken Kamhi saldırıdan kurtuldu. Olay yerinde ateşlenmeye hazır bir roketatar bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan taziye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamhi için taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyük bir vatanseverini kaybettiğini ifade etti..