Kılıçdaroğlu'nun Babacan'ı ziyaretinde neler konuşuldu?

Kaynak, Deva Partisi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ardından, dün de Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'a " hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. "Demokrasi zemininin genişletilmesi" için diyalog kapılarının açık tutulması konusunda görüş birliğine varılan görüşmede, iktidarın tıkanma noktasına geldiği ve "çoğulcu parlamenter sistem" dahil yeni bir sistem önerisini gündemine almak zorunda kalabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Bir sonraki seçimde "dostlarla iktidar" hedefi çizen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, siyaset sahnesine yeni katılan partilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. CHP Lideri'nin bu kapsamdaki ikinci durağı, bir süre önce Covid-19'a yakalanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu ile parti sözcüsü Faik Öztrak eşlik ederken; Babacan konuklarını, Genel Sekreter Sadullah Ergin, Ekonomi Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın'la karşıladı.

Yaklaşık 1.5 saatlik ziyaretin yarısı iki liderin baş başa görüşmesi şeklinde gerçekleşti. Covid-19 tedavisi yakın zamanda tamamlanan Ali Babacan'ın; geçmiş olsun dileklerini ileten CHP heyetine tedavi süreçleri ve tedavisi süren babasının sağlık durumuna da ilişkin bilgi verdiği belirtildi. Babacan, partisinin kongre süreçlerini ve örgütlenme konusundaki çalışmalarını da anlattı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Eylül ortasında eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü

Edinilen bilgiye göre görüşmede Babacan, Kılıçdaroğlu'nu, ekonomi bakanlığının ilk dönemlerinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun deneyimli bir üyesi olarak tanıdığını ifade etti. Kılıçdaroğlu da Babacan'ın o dönemdeki tavrını överek, muhalefetin eleştirilerine olgunlukla yanıt verdiğini, tartışmaların bir düzeyi olduğunu, şimdi ise bakanların sorulara bile yanıt vermediğine dikkat çekti. Görüşmede, geçmişte Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunan ve bu anlamda "halef-selef" olan Faik Öztrak ile DEVA Partili İbrahim Çanakçı, birlikte çalıştıkları dönemlerle ilgili sohbet etti.

"Ortak demokratik zemin oluşturulmalı"

Yansıyan bilgilere göre Türkiye'de demokrasi ve özgürlükler konusunda geriye gidiş yaşandığı değerlendirmesi yapıldı. İki lider, olumsuz gidişi durdurmanın yolunun, farklı görüşlere sahip olsalar da siyasi partilerin "demokrasi ortak zemininde buluşması"ndan geçtiğine vurgu yaparak, bu ortak zeminin genişletilmesi için diyalog kapısının açık tutulması konusunda görüş birliğine vardı.

Görüşmeye katılan bir kaynak, görüşmenin "bir nezaket ziyareti" çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, "Ama yine de karşılıklı olarak sergilenen tavırdan, nerelerde ne kadar uzlaşabileceğinizi görüyorsunuz. Görüşmede herkes, farklılıklara karşın demokrasinin ortak zemin olması konusunda hemfikir. Demokrasi öncelikli baktığınızda farklılıklar geri planda kalıyor" görüşünü dile getirdi.

"Sistem tıkandı, sistem değişikliği gündeme gelebilir"

Görüşmede, Türkiye'de iki yıldır uygulanan "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin tıkandığı, başta ekonomi olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem parti, hem de cumhurbaşkanlığı görevini yürütmekte zorlandığı değerlendirmesi yapıldı. Bu çerçevede, iktidarın, yönetilemeyen bu süreçle ilgili "çoğulcu parlamenter sistem" dahil, sistem değişikliğini zorunlu olarak gündeme alabileceği yorumu yapıldı.

Kaynak, Twitter / Deva Partisi Fotoğraf altı yazısı, Görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile olduğu gibi Babacan ile de ortak basın toplantısı düzenledi

"Türkiye'ye maliyeti ağır olacak"

Görüşmede, döviz kurundaki yükseliş ve ekonomik göstergeler değerlendirilirken, hükümetin "faizi düşürürsek, döviz ve enflasyon da düşer" anlayışındaki ısrarını sürdürdüğü , bu yanlış politikanın maliyetinin Türkiye'ye ağır olacağı ifade edildi. Ayrıca, TBMM gündeminde bulunan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası'nda değişiklik öngören torba yasa teklifi de görüşmede gündeme geldi. Babacan ve Kılıçdaroğlu'nun yeni getirilen düzenlemenin, "şeffaf bütçe" anlayışını ortadan kaldırdığı değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

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