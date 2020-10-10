Ankara Gar saldırısının 5. yılı: Hayatını kaybeden 103 kişi anılıyor, gözaltılar var

Kaynak, 10 EKİM BARIŞ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

10 Ekim 2015'te Barış Mitingi için Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 kişi anılıyor.

3 saniye arayla gerçekleşen 2 intihar saldırısını IŞİD düzenlemişti.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği'nin çağrısıyla Ulus Metro İstasyonu'ndan Ankara Tren Garı'na yürümek isteyen kitleye ise polisin izin vermediği ve gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

Polis yürüyüşe koronavirüs salgını nedeniyle izin verilmediğini belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, anma için toplanan ailelere polisin izin vermediğini belirtti.

Gar önüne geçişine izin verilmeyen kitle, Ulus metro çıkışında 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Katliamda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak, 'yaşıyor' sloganı atıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet de, gar önüne giderek, hayatını kaybedenler anısına karanfil bıraktı.

Kaynak, DHA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter'dan "Terörün her zaman karşısındayız, tek yüreğiz." mesajı yayımladı.

Halkların Demokratik Partisi de Twitter'dan "Bu katliamı, arkasındaki siyasi iradeyi, Ankara'ya kadar IŞİD'e yol gösterenleri, barış düşmanlarını unutmadık." mesajını paylaştı.

10 Ekim 2015'te ne oldu?

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) çağrısıyla 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara'da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'nin düzenlenmesi planlandı.

Bu miting için başka sivil toplum kuruluşları da katılım çağrısı yaparken, aralarında Tarık Akan, Rutkay Aziz ve Bilgesu Erenus'un da bulunduğu sanatçılar da destek verdiklerini açıkladı.

Mitinge ayrıca Emekçi Hareket Partisi (EHP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Emek Partisi (EMEP), Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hacı Bektaş Kültür Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Halkevleri ve Haziran Hareketi de katılacağını açıkladı.

Mitingden kısa bir süre önce düzenlenen basın toplantısında DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, "13 yıllık AKP politikalarından mağdur olan herkes o gün Ankara'da olacak" dedi.

Kaynak, Getty Images

Miting için gelen katılımcıların sabah saat 10:00'da Ankara Tren Garı önünde buluşması ve buradan Sıhhiye Meydanı'na yürümesi planlanıyordu.

Kortejin önünde mitingi düzenleyen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak imzalı üzerinde "Savaşa inat, barış hemen şimdi. Emek, barış ve demokrasi" yazılı bir pankart yer alıyordu.

Ancak katılımcıların toplanmaya ve kalabalığın artmaya başladığı sırada saat 10:04'te peş peşe iki patlama meydana geldi.

İki kişi tarafından eşzamanlı düzenlenen bu intihar saldırılarında 100 kişi yaşamını yitirirken, 391 kişi de yaralandı. Bu olay, Türkiye tarihinin en kanlı intihar saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Olayla ilgili açılan davanın iddianamesinde canlı bombaların 1990 doğumlu Yunus Emre Alagöz ile açık kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu kişi olduğu belirtildi.

Yunus Emre Alagöz'ün 1995 doğumlu erkek kardeşi Abdurrahman Alagöz'ün de Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı intihar saldırısını gerçekleştiren kişi olduğu açıklandı.

Saldırının ardından 3 gün ulusal yas ilan edildi.