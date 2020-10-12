Koronavirüs: Ankara'da yoğun bakımlarda nasıl bir tedavi uygulanıyor?

Haberde A.Ü. Tıp Fak. Öğretim Üyesi, Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, serviste çalışan hemşireler ve de hastaların görüş ve deneyimlerine yer veriliyor.

Haberde ele alınan bazı konular şöyle: Gelinen aşamada, Covid-19 yoğun bakım servislerinde doluluk oranı ne? Ankara'da salgının son durumu nasıl? Koronavirüsle mücadelede gelinen noktada yoğun bakımlarda nasıl bir tedavi uygulanıyor? Hasta profili nasıl? Kış döneminde hastalık nasıl bir seyir alabilir? Yoğun bakımda çalışan sağlıkçılar neler yaşıyor?