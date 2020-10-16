Reuters: Sinop'ta S-400 denemesinin yapılmasının beklendiği bölgede füze fırlatıldı

Reuters haber ajansı, bugün S-400 Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin denemesinin yapılması beklenen Karadeniz Bölgesi'nde füze fırlatıldığını gösteren bir videoya ulaştığını duyurdu. Ajans, ulaştığı görüntülerin Sinop'ta çekildiğini bildirdi.

Bu hafta içerisinde yayımlanan Havacılara Bilgi Notu'nda (NOTAM), Sinop ile Ordu'nun Ünye ilçesi arasında kalan bölgede füze atışı yapılacağını duyurulmuş ve uçaklara 200 bin feetin altında bu bölgeyi kullanmamaları uyarısı yapılmıştı.

Yine bu hafta aynı bölge için Samsun İstasyonu tarafından "atış eğitimi" yapılacağı gerekçesiyle Seyir Duyurusu (NAVTEX) da yayımlanmıştı.

Reuters, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın füze denemelerini doğrulamaya ya da yalanlamaya yönelik açıklama yapmayacağını bildirdiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan ancak bağımsız kaynaklarca henüz doğruluğu teyit edilmemiş video ve görüntülerde, gökyüzünde atılan bir füzenin bıraktığı izler görülüyor.

Reuters'a konuşan Savunma Politikaları Uzmanı Turan Oğuz ise video görüntülerindeki dumanın rengi, yoğunluğu ve yönünün ilk incelemelerde S-400 füzeleri ile benzeştiği yorumunu yaptı. Oğuz, duman açısının "hedefin çok yüksek olmadığına" işaret ettiğini belirtti.

Reuters, teyit edilmesi halinde S-400 denemelerinin Türkiye ile ABD arasında gerginliğe yol açabileceği yorumunu yaptı.

ABD, NATO'nun ortak savunma sistemlerini tehlikeye atacağı gerekçesiyle Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkmıştı.

Washington, tepki olarak Türkiye'nin F-35 savaş uçakları programına katılımını askıya almış ve Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

Kaynak, Getty Images

Türkiye 2017'de Rusya'dan S-400 satın almak için anlaşma imzalamıştı.

2,5 milyar dolar değerindeki ilk dört füze bataryasının teslimatı Temmuz 2019'da yapılmıştı.

ABD'de iki senatör yaptırım çağrısı yapmıştı

S-400 denemeleri yapılacağına dair geçen hafta çıkan haberlerin ardından ABD'de Cumhuriyetçi senatör James Lankford ve Demokrat senatör Chris Van Hollen, Trump yönetimine Türkiye'ye yaptırım uygulama çağrısı yapmıştı.