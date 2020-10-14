Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

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5 Şubat'ta Konya'da, kız arkadaşı Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker, "kasten adam öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in suçu haksız tahrik altında işlediğine karar verildi.

Şeker'in avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma sonrası yaptığı açıklamada karara itiraz için istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edilmişti. Ayrıca, "yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları" kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Savcı mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirtmiş ve "kasten adam öldürme" cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep etmişti.

Duran'ın ailesi haksız tahrik indirimine karşı çıktı

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Kadir Şeker de hazır bulundu. Her iki tarafın ailelerinin de katıldığı duruşmada ilk olarak öldürülen Özgür Duran'ın avukatları "haksız tahrik uygulanacaksa" da en alt sınırdan uygulanması gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Duran, Şeker'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti, "Bundan 8 ay önce, biri gencecik toprağa gitti, biri gencecik cezaevine gitti diye üzülüyordum. Kadir Şeker'in ailesi bana bir başsağlığı bile dilemedi. Kaza olduğunu savunuyor ama oğlum yere düştüğünde yardım etseydi bir anne olarak bu kadar öfkeli olmazdım" diye konuştu.

Şeker: Kimseye zarar verme niyetim yoktu

Habere göre Şeker'in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, "Kadir, toplumsal, sosyolojik bir vakadır. Asla adam öldürme kastıyla hareket etmemiştir. Olay anında maruz kaldıkları, tekme, yumruk, boğazının sıkılması neticesi, o anın heyecanı, korku ve paniğiyle hareket etmiştir" dedi.

Kadir Şeker ise savunmasında, yardıma ihtiyacı olan bir kadına yardım etmek için olay yerine gittiğini dile getirdi, "Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Kadın iyi olduğunu söyledikten sonra oradan ayrılıyordum ki arkamdan saldırdı, yere düştük. Olay yerinden ayrılırken yaralandığının farkında değildim. Hayatını kaybetmesine çok üzüldüm" ifadesini kullandı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kadir Şeker'e 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından bu cezayı, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıla indirdi. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi.

Kadın hakları savunucularından tepki

Kadir Şeker'e verilen cezanın açıklanmasından sonra sosyal ağlarda başta kadın hakları savunucuları olmak üzere çok sayıda kişi ve kuruluştan tepki mesajları atıldı.

Twitter mesajlarında Kadir Şeker için beraat talebi öne çıkıyor. Kadir Şeker'in serbest bırakılması için Twitter'da #kadiriçinadalet etiketiyle kampanya da yürütülüyordu.

Davayı izleyen kadın hakları savunucuları da kararın ardından yaptıkları açıklamada, "Kadir'i asla yalnız bırakmayacağız. Yine eril adalet sağlandı, gerçek adalet sağlanmadı" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

32 yaşındaki Özgür Duran ile kız arkadaşı Ayşe D. arasında evde oldukları sırada kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı ve tartışma sırasında Duran'ın Ayşe D.'yi darp ettiği bildirildi.

Bunun üzerine Ayşe D. evden çıkıp yakınlardaki parka gitti.

O sırada parktan geçmekte olan Kadir Şeker, Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran'a müdahale etmek istedi.

Şeker'in ifadesine göre Duran, boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp yumruk atmaya başladı.

Bunun üzerine Şeker, yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

Ayşe D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran, hayatını kaybetti.