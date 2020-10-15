Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding ve iş ilişkileri hakkında neler biliniyor?

Kaynak, Twitter / Sezgin Baran Korkmaz

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün malvarlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konma kararı alındığı haberi üzerine Korkmaz'ın ABD ve Türkiye'deki iş dünyasıyla bağlantıları gündeme geldi.

Şirketine adının baş harflerini veren Sezgin Baran Korkmaz, sosyal medya platformlarında sıklıkla Türkiye ve farklı ülkelerde yardım faaliyetleriyle ilgili paylaşımlar yapan, özel jetiyle birçok farklı ülkeye kısa, hızlı ziyaretlerde bulunan, Türkiye'de de birçok küçük firmayı bünyesinde bulunduran bir iş insanı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konulduğu haberini ilk olarak 9 Ekim'de Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan duyurdu. Kararın, ABD ile Türkiye arasında bir dizi inceleme sonucunda alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı da 10 Ekim'de bireysel ve şirket hesaplarına "tedbir kararı verildiğini" belirttiği Korkmaz'ın yurt dışına çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Korkmaz ve SBK Holding'in adının hangi soruşturmalarda geçtiğini ve iş dünyası ile ilişkilerini açık ve resmi kaynaklardan inceledik.

Hakkındaki iddialar, davalar ve haberlerle ilgili olarak Sezgin Baran Korkmaz'ın görüşlerini almak istedik. Ancak Korkmaz görüşme taleplerimize yanıt vermedi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın (SBK) mal varlıklarına neden el kondu?

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin, 30 Eylül 2020 tarihli kararında Korkmaz'ın da dahil olduğu 14 kişi ve 21 şirket hakkında 5549 sayılı yasanın 17. maddesi uyarınca el koyma kararı verdiği bildirildi.

Kaynak, Sözcü

Atıf yapılan madde, "aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde" devreye giriyor.

Korkmaz'ın yanı sıra mal varlıklarına el konulduğu belirtilen 13 isim arasında Jacob Ortell Kingston, Isaiah Kingston, Rachel A. Kingston, Sally Kingston ve Lev Dermen (Levon Termendzhyan) de var.

Söz konusu davaya konu olan soruşturma ABD'de Utah Federal Savcılığı'nın ABD'deki Kingston ailesi ile Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzhyan) vergi bağlantılarını incelediği dosyaya uzanıyor.

Bu soruşturma kapsamında, Kingstonlar ve Dermen, ABD'deki şirketlerinin 2010-2016 yılları arasında 'yenilenebilir bio-yakıt üretip sattığına' dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi'nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlandı.

Soruşturma belgelerinde, ABD Hazinesi dolandırılarak elde edilen teşviklerin 134 milyon dolarlık kısmının da Türkiye'deki şirketlere gönderildiği görüldü.

Kingston ailesinin dört üyesi ve Dermen, sırasıyla 2019 ve 2020'de suçlarını kabul edip mahkum oldular.

Aynı dosyada Kingston ailesi üyeleri ifadelerinde, 2014-2018 yılları arasında biyoyakıt dolandırıcılık ağı ile ABD Hazinesi'nden elde ettikleri gelirleri Sezgin Baran Korkmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SBK Holding'in kontrolündeki inşaat, ilaç şirketleri ile gayrimenkul yatırımları aracılığıyla Türkiye'ye gönderdiklerini itiraf ettiler.

ABD Utah Federal Savcılığı da mahkemeye başvurarak Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki imal varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Korkmaz ve şirketinin mal varlıklarına el koyduğu bildirildi.

Haberin gündeme gelmesinden sonra ise Sezgin Baran Korkmaz, aktif olarak kullandığı Twitter hesabından: "Çayı koyun yeniden başlıyoruz..." yazıp "12 yaşında tam bu noktada bugünün temellerinin hayalini kurduğum nokta" sözüyle 2019'da boyacı tezgahı önünde çektirdiği fotoğrafı yeniden paylaştı.

Korkmaz, başka bir Twitter mesajında da "Siz boşverin yalanı dolanı arkadaşlar biz şirketimizin başında geleceği inşa etmeye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Büyük insanlar geleceği küçük insanlar dedikoduyu konuşur" dedi.

Kingston ailesi ve Lev Dermen hakkında neler biliniyor?

Kingston ailesi ABD'nin Utah kentinde faal olan "gizemli Mormon kültü The Order" olarak bilinen bir gruba mensup.

Aile, Utah merkezli Washakie Renewable Energy (Washekie) adlı yenilenebilir enerji şirketinin sahibi. Şirketin yönetim kurulu başkanı Jacob Kingston, Baş Mali Yetkilisi, Jacob'un ağabeyi Isaiah Kingston. Anneleri Rachel Kingston ve Jacob Kingston 'ın karısı Sally de şirket adına işlem yapan isimlerdendi.

Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan olarak da biliniyor) şirketleri California merkezli bir iş insanı. Yakıt şirketi Noil Energy Group; Beverly Hills merkezli gayrimenkul yatırım şirketi SBK Holdings USA ve Nevada merkezli yakıt katkı maddesi şirketi Viscon International, Lev Aslan Dermen'e ait.

ABD mahkemelerinin belgelerine göre Dermen ve Kingstonlar 2010-2016 yılları arasında şirketleri aracılığıyla ABD Vergi Dairesi'nden yenilenebilir yakıt üretip sattıklarına dair sahte belgeler düzenleyerek 1 milyar dolardan fazla vergi indirimi talebinde bulundular.

Kaynak, justice.gov Fotoğraf altı yazısı, Kingstonlar ifadelerinde paranın bir kısmını Türkiye'de SBK Holding bağlantılı şirketlere gönderdiklerini itiraf etti.

Dosyaya göre, Dermen ve Jacob Kingston, 15 milyon galon biyoyakıtı ABD içine ve yabancı ülkelere gönderip geri getirerek, yenilenebilir yakıt üretip sattıklarına dair sahte belgeler düzenlediler. Panama ve Hindistan'ın dahil olduğu ülkelere "hammadde" etiketi veya "bitkisel yağ" etiketiyle aynı ürün ithal edilip yeniden ABD'ye getirildi.

Şirketler ayrıca, birçok farklı banka hesabı aracılığıyla 3 milyar dolardan fazla bir miktarı da yakıt alım satımı yapmış gibi gösterdiler.

Bu şekilde şirketler ABD Vergi Dairesi'nden haksız yere 511 milyon dolardan fazla vergi indirimi aldı.

Jacob ve Isaiah 21 milyon dolardan fazlasını SBK Holdings USA'e, 11 milyon dolardan fazlasını Dermen'in bir yakınına gönderdi. Jacob Kingston, bu paranın 1.8 mliyon dolarını Dermen'e 2010 model Bugatti Veyron model araba almak için kullandı. İki iş insanı, kromdan yapılma Lamborghini ve altından yapılma Ferrari dahil birbirlerine bir dizi hediye verdi.

Dermen ve Jacob Kingston, 3 milyon doları da Dermen'in Noil Energy Group şirketi aracılığıyla Utah'ın Sandy bölgesinde, Jacob ve eşi Sally için bir malikane almak için harcadı. Dermen, SBK Holdings USA aracılığıyla da California Huntington Beach'te 3.5 milyon dolarlık bir malikane aldı.

Bu harcamaların yanı sıra, 134 milyon dolar da, Kingstonların ifadelerinde belirttiği gibi, SBK Holding ile bağlantılı olduğu ifade edilen Türkiye'deki şirketlere gitti.

Sezgin Baran Korkmaz ve BoraJet satışı

Sezgin Baran Korkmaz'ın ihtilaflı iş ilişkilerinden biri, 2016 yılında hala ABD'de davası süren BoraJet'in satışıydı.

BoraJet'in eski sahibi ABD'de yaşayan iş insanı Yalçın Ayaslı, satışla ilgili "kapsamlı gasp" iddiasıyla Sezgin Baran Korkmaz ve şirketi adına ABD'nin New Hampshire eyaletinde dava açtı.

Ayaslı, 127 sayfalık dava dilekçesinde Korkmaz'ı havayolu şirketini "şiddet kampanyası, gasp ve mali suçlar" aracılığıyla BoraJet'in piyasa değerini düşüp "ölü fiyata" satın almakla suçladı. Ayaslı, hakkında yürütülen kampanyanın Türk medyasında "Fethullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, terörist olduğuna dair yanlış iddiaların yer almasına neden olduğunu" söyledi.

Şikayet dilekçesinde, SBK Holding'in BoraJet'i satın almasında ama finansörler arasında Lev Aslan Dermen ile Kingstonların da bulunduğu öne sürülüyor.

Dava dilekçesinde Kingstonlar ve Dermen'in yanı sıra, Amerikan-Türk İş Konseyi'nin eski başkanı Ekim Alptekin'in de adı geçiyor.

Korkmaz ise courthousenews.com'un 21 Şubat 2019 haberinde iddiaları yalanlayıp "yanlış bir şey yapmadığını" söylemişti

Sezgin Baran Korkmaz ve Mueller soruşturması

BoraJet'in satın alınmasından yaklaşık bir sene sonra, Sezgin Baran Korkmaz'ın adı Rusya'nın 2016'da ABD'de başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller'in soruşturmasında da geçti.

Kaynak, Alex Wong Fotoğraf altı yazısı, Özel savcı Robert Mueller

New York merkezli Pulitzer ödüllü ProPublica adlı haber sitesi, Mueller'in Sezgin Baran Korkmaz'ı 22 Eylül 2017'de soruşturmayla ilgili mahkemeye çağırdığını yazmıştı.

Mueller soruşturmasında, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Donald Trump henüz başkanlığı devralmadan Türk hükümetinin talimatı ve yönlendirmesiyle danışmanlık çalışmaları yürüttüğü yönündeki iddialarını kabul etmişti.

Davada, Türkiye adına danışmanlık hizmetleri için Flynn'e ödeme yaptığı suçlamasıyla lobici Ekim Alptekin hakkında da dava açılmıştı. Alptekin, "Türk hükümeti adına Fethullah Gülen'in iadesi için komplo kurmak ve yabancı bir devlet adına kayıt dışı aracı olarak hareket etmekle" suçlandı.

Dava kapsamında Korkmaz'ın mahkemeye çağırıldığını yazan ProPublica'ya göre, "Korkmaz ile Flynn arasında doğrudan bir bağ olduğuna ilişkin bir işaret yok. Ama Korkmaz, lobi faaliyetleri yürütmesi için Flynn'i tutan Ekim Alptekin'in yakın müttefiki."

Sezgin Baran Korkmaz da Mayıs 2017'de Amerikan-Türk İş Konseyi tarafından Washington'daki Trump Oteli'nde düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, ABD'de iş hayatına girişini anlatırken, Mormon aile Kingstonlarla nasıl tanıştığını anlatmış ve Ekim Alptekin'in 'bugünlere gelmesinde çok büyük katkıları olduğunu' söyledi.

Aynı yıl, İhlas Haber Ajansı'nın aracılığıyla ABD yargı kaynaklarında yer alan Eylül 2017 tarihli bir fotoğrafta Jacob Kingston, Sezgin Baran Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mega Varlık Corp. Başkanı Çağlar Şendil birlikte görülüyordu. Eylül 2017 aynı zamanda Korkmaz'ın Mueller soruşturmasında mahkemeye çağırıldığı söylenen tarihe de denk geliyor.

Korkmaz, soruşturmayla ilgili Ekim 2017'de Daily Sabah gazetesine yaptığı açıklamada ise Mueller soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Alptekin ile iş ilişkisi olduğu iddialarını reddetti ve gazeteye "Ekim Alptekin ile hiçbir şekilde iş ortaklığım yoktur. Bu tamamen yanlış. Yalnızca arkadaşız" dedi.

Aynı haberde Alptekin'in sözcüsünün de ikili arasında iş ortaklığı bulunmadığına dair açıklaması yer aldı.

SBK Holding uçuşları

Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'nin yanı sıra birçok farklı ülke ile ilişkileri olduğu bildiriliyor.

Kaynak, flightaware.com

Uçuş kayıtlarını paylaşan sefer takip sitelerindeki verilere göre SBK Holding'e ait TC-YYA kuyruk numaralı özel jet son yıllarda Rusya, İsviçre, Kongo ve Venezuela'nın da dahil olduğu çok sayıda farklı ülkeye gitti. Korkmaz, uçuşların bazılarının yardım amaçlı olduğuna dair sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

Korkmaz, özel jetiyle gittiği Kongo'da yardım faaliyetlerinde bulundu, Avusturya'da koronavirüs tedavisi bekleyenleri Türkiye uçurdu.