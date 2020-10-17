Erdoğan: Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi 405 milyar metreküpe yükseldi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, (Arşiv fotoğraf)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki Tuna 1 bölgesinde 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi bulunduğunu böylece bulunan doğalgaz rezervinin 320'den 405 milyar metreküpe yükseldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde İstanbul'dan helikopterle Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 araştırma kuyusunda çalışmalarını yürüten Fatih sondaj gemisine gitti. İncelemeleri sırasında Fatih sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de başlattığı çalışmalarını tamamladığını söyleyen Erdoğan, daha sonra çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı.

Erdoğan, "320 milyarlık metreküplük doğalgaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha eklendi. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu" dedi.

Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır" diye konuştu.

Erdoğan, yeni sahada keşfedilen doğalgazın 2023'ten itibaren kullanıma alınmasının hedeflendiğini ifade etti.