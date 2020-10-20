Ümit Özdağ'ın çıkışı İYİ Parti’de nasıl yorumlanıyor, ihracı gündeme gelebilir mi?

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü olduğu" yönündeki iddiası, muhalefete yönelik "siyasi operasyon" ve partinin dağılma sürecine girip girmeyeceği tartışmalarını yeniden başlattı.

Kavuncu, kendisine yönelik "itibar suikasti" yaptığı gerekçesiyle Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunurken, parti içinde de "disipline sevdedilmeli" sesleri yükselmeye başladı.

Genel Başkan Akşener ise, Özdağ'ın açıklamalarını "İYİ Parti'nin dağılma sürecine gireceği" şeklinde yorumlayan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a tepki gösterirken, partisine "siyasi operasyon" yapılmaya çalışıldığı mesajı verdi.

Tartışma nasıl başladı?

İYİ Parti'de 20 Eylül'deki 2. Olağan Kurultay'ın ardından başlayan iç tartışma, İstanbul Milletvekili Özdağ'ın son açıklamalarıyla yeniden alevlendi.

Özdağ, CNN Türk televizyonunda katıldığı programda, daha önce İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda birlikte görev yaptığı İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Kazakistan'da, Fethullah Gülen'le bağlantılı olduğunu iddia ettiği Türk Kazak İşadamları Derneği'nin yöneticiliğini yaptığını ve "FETÖ'cü olduğunu" iddia etti.

Bu konuda Genel Başkan Meral Akşener'i de uyardığını belirten Özdağ, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisi Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler" dedi.

Özdağ ayrıca, 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin bazı yerlerde HDP adayların örtülü destek verdiği iddasını da dile getirdi.

Kavuncu'dan suç duyurusu, ilçe başkanlarında disiplin talebi

Aynı programa bağlanan Kavuncu ise hakkında şimdiye kadar yürütülmüş bir soruşturma olmadığını, Özdağ'ın kendisine yönelik "itibar suikasti"nde bulunduğu belirterek, kendisiyle "yargıda hesaplaşacağını" duyurdu.

Parti disiplin kurullarının harekete geçirilmesi için girişimde bulunacağını açıklayan Kavuncu, daha sonra ilçe başkanlarını topladı. Toplantıda, Özdağ'ın ihraç edilmesi için disipline sevkedilmesi için 39 ilçe başkanının imzasını taşıyan dilekçe sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Grup Başkanvekili Dervişoğlu: Disipline sevkini temenni ederim

Özdağ'a sosyal medya hesabından tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Akşener'in kimseyi disipline sevk etme gibi bir yaklaşımı olmadığını, ancak il başkanına "itibar suikasti" yapılmasının da "mazur görülmemesi" gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Dervişoğlu, Özdağ'ın "disipline sevkedilmesini temenni ettiğini" belirterek şu görüşleri dile getirdi:

"Partimin il başkanının kimliği üzerinde, benim partimi tartışılır kılmaya kalkışanlar şayet partinin mensupları ise bu mazur görülebilecek bir durum değildir. Disiplin sözkonusu olursa, bu niye oldu demem, bu da benim temennimdir. Çünkü sen siyasi muarızlarının, rakiplerinin özellikle medya kuruluşları ellerindeyken, partiyi tartışma konusu yapabilecek bir isnat ve ifradın pençesine veriyorsun; buna nasıl rıza gösteririm? Böyle bir şey hiçbir yerde hiçbir siyasi partide olamaz. İl başkanıma, başkanlık divanıma, Genel İdare Kurulu'ma yetersiz diyorsunuz. Partinin icra ve karar mekanizmaları bunlar. Ben, İl Başkanı, FETÖ'cülükle itham edilen bir siyasi partinin grup başkanvekili olamam. Ya da mahalli idarelerden sorumlu eski bir genel başkan yardımcısı olarak bir FETÖ'cüyü belediye başkan adayı gösteren adam da olamam."

Disipline sevkedilebilir mi?

Özdağ ile ilgili, İstanbul il yönetimi ve bazı parti yöneticileri disiplin ve ihraç talebini açıkça dile getirirken, parti yönetimi bu konuda kesin bir karar almış değil.

İlçe başkanlarının veya İstanbul il yönetiminin talebi üzerine Parti Yüksek Disiplin Kurulu ya da Grup Disiplin Kurulu'nun kendiliğinden disiplin sürecini başlatabileceği belirtilirken, Genel Başkan Akşener'in bu konuda şimdilik bir telkinde bulunmayacağı ifade ediliyor.

Parti içinde Özdağ'ın disipline sevkedilmesini savunanlar olduğu gibi, bir grup da partiyi yıpratmak için kullanacağı gerekçesiyle, sürece bırakılması ile tartışmanın gündemden düşürülmesinin daha doğru olacağını savunuyor.

Bu görüşü savunanlar, 2. Olağan Kurultay'dan sonra Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın yeniden aynı göreve getirilmesine tepki olarak grup toplantısını protesto eden milletvekillerini örnek gösteriyor. İlk başta 15'e yakın milletvekilinin grup toplantısına katılmadığı, son grup toplantısında ise bu sayının Özdağ, Aytun Çıray, Feridun Bahşi ve İsmail Koncuk olmak üzere 4'e düştüğüne dikkat çekiliyor.

Akşener, AKP'yi hedef aldı: Saldırıyı bekliyordum

Kurultaydan bu yana, parti içi tartışmalarla ilgili kamuoyu önünde açıklama yapmak yerine, rahatsız milletvekilleriyle bire bir ya da gruplar halinde görüşerek eleştirileri dinlemeyi tercih eden Genel Başkan Akşener ise ilk kez sessizliğini bozdu.

Meclis grup toplantısı sonrasında gazetecilerin, Ümit Özdağ'ın, Kavuncu'yu hedef alan sözlerinin anımsatılması üzerine Akşener, "Buğra Kavuncu bugün, Özdağ'ın sözlerini, iddialarını ispatlamak için bir imkan sunuyor. Kendisi ile ilgili suç duyurusunda bulunuyor" dedi.

Akşener'in hedefindeki asıl isim ise AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan oldu. Özdağ'ın açıklamalarının ardından Turan'ın twitter hesabından "Partisine küsen Genel Başkan, milletvekilleri istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, grup bile kuramayacaklar" paylaşımında dikkat çeken Akşener, "Benim arkadaşlarımın ne konuştuğu değil de, bugün AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın ne dediği önemli" dedi.

Akşener, 28 Şubat sürecinde, Genel Başkan Yardımcısı olduğu Doğru Yol Partisi'nde 40'ın üzerinde milletvekilinin partiden kopuş süreci anımsatmasıyla da partisine yönelik bir "siyasi operasyon" olabileceği mesajı verdi:

"O dönemde 43 milletvekilinin DYP'den hangi şartlarda nasıl ayrıldığını biliyorum. Türkiye'ye nelere mal olduğunu da biliyorum. Sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Birden kendimi 1997 ve 1998'lerde hissettim. Şimdi Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarını, attığı tweet üzerinden baktığımızda elbette başka bir gözle izleyeceğiz, bundan sonra olacakları. Biz partimize bir saldırı olacağını bekliyorduk elbette; çünkü araştırma şirketleri de 13-15 arasında sonuçlar bulunca, kış kışlığını her zaman yapar onu biliyorduk, şimdi bakacağız."

'HDP'yle yakınlaşma' iddiası Akşener'i sinirlendirdi: Bunu söyleyen yalancıdır

Gazetecilerin, Özdağ'ın açıklamaları üzerinden İYİ Parti'nin yerel seçim döneminde HDP ile yakınlaştığı iddiasına ilişkin sorusuna yanıtı ise sert oldu. İYİ Parti Lideri, "Büyük bir yalandır, bunu söyleyen yalancıdır!" sözleriyle tepki gösterdi.

Genel Başkan Akşener doğrudan hedef almasa da İYİ Parti kulislerinde Özdağ'ın bir dönem Başkanlık Divanı'nda birlikte çalıştığı Kavuncu hakkında neden şimdi 'FETÖ'cü' iddiasında bulunduğu da tartışılıyor.

Özdağ'ın, partiye yönelik operasyonun bir parçası olacağına ihtimal verilmiyor. Ancak Libya'da yaşamını yitiren MİT mensubuyla ilgili Meclis'te yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında düzenlenen dokunulmazlık tezkeresi nedeniyle "baskıya maruz kalmış olabileceği" iddiası dile getiriliyor. Bir başka gerekçe ise, Özdağ'ın baştan beri Kavuncu'nun il başkanlığına karşı çıkmasına karşın, teşkilat ve genel merkezden destek bulamamasının yarattığı kızgınlık olarak gösteriliyor.

Özdağ ne yapacak?

Partinin il başkanı ile mahkemelik olan Özdağ'ın bundan sonra partide kalıp kalmayacağı merak konusu. Kulislere yansıyan bilgilere göre Özdağ, bu aşamada istifayı düşünmüyor.

Özdağ'ın hakkındaki fezlekeyle ilgili de yakın çevresine, "TBMM çatısı altında açıklama yaptığı için kürsü dokunulmazlığı kapsamında olduğu; dokunulmazlığı kaldırılsa bile bir sonuç çıkmayacağı" değerlendirmesi yaptığı belirtiliyor.

Özdağ, Kavuncu ile ilgili açıklamaları nedeniyle, partisinin dağılma sürecine gireceği iddiasını dile getiren AKP Grup Başkanvekili Turan'a da yine sosyal medya üzerinden "Sayın Turan, İYİ Parti olarak ülkemizin menfaatini partimizin menfaatinden üstün tuttuğumuz için ve sonunda Allah affetsin dememek için sorunlu gördüğümüz durumlara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu İYİ Parti'nin meselesidir, siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin" yanıtını verdi.

Parti içi operasyon iddiaları ile ilgili "Ayrıca İYİ Parti içerisinde operasyon arayanlar, İYİ Parti'nin son iki kongresindeki kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar" mesajını paylaştı

Turan iddiasını tekrarladı: Akşener topu taca atıyor

Akşener'in açıklamalarının ardından Meclis'te kameraların karşısına geçen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Özdağ'ın sözlerini anımsatarak, "Kurucu olan bir milletvekili bir il başkanı hakkında terörist iddiasında bulunacak. Bu partinin değil, Türkiye'nin gündemidir. Sayın Akşener topu taca atıyor" dedi.