Yunanistan, Türkiye sınırınında güvenlik önlemlerini artırıyor: Duvar, kameralar ve daha çok sınır muhafızı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yunanistan başbakanlığı duvarın ne şekilde güçlendirileceğini bu örnekle sergiledi

Türkiye'nin sınırını açtığı açıklaması üzerine Şubat ayında binlerce mültecinin sınıra yöneldiği haftalar süren krizden sonra Yunanistan 120 kilometrelik sınırda önlemlerini artırmaya karar vermişti. Bu kapsamda, Meriç Nehri kıyısında zaten varolan 10 kilometrelik bariyerini güçlendirip, 26 kilometre daha eklemeye karar veren Yunanistan, başlatılan çalışmaları ilkbahara kadar tamamlamayı planlıyor.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas hafta başında, 63 milyon euroya mal olacak sınır önlemlerini artırma çalışması hakkında bilgi vermiş, ve çalışmaların Nisan ayında tamamlanacağını kaydetmişti.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada duvar çalışmalarının yanısıra sınıra 400 sınır muhafızının daha görevlendirileceği kaydedilmişti.

Başbakan Miçotakis'in sınır ziyareti

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, hafta sonunda dikenli tel örgülü çelik yapının 5 metre yüksekliğinde olacağını ve projenin dört inşaat firmasından oluşan bir konsorsiyum tarafından üstlenildiğini yazdı.

Yunanistan polisi, sınır önlemleri kapsamında ayrıca mülteci ve göçmenleri caydırmak amacıyla güçlü gezici sirenlerin denendiğini ve güvenlik kamerası sisteminin de toplam 120 kilometrelik sınırın tamamını kapsayacak şekilde güçlendirildiğini açıkladı.

İngiliz Guardian gazetesindeki bir habere göre, sınır bölgesindeki polis sendikasının başkanı İliyas Akidis "Kameralar bizim için hayati önem taşıyor. Beş yıldır bunu talep ediyorduk. Çok etkili olacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Projenin durumunu yerinde incelemek üzere Cumartesi günü Ferecik'e giden Başbakan Kiryakos Miçotakis, yeni bir tel örgü inşasının "sınır güvenliğinin sağlanması ve Yunan vatandaşlarının kendini daha güvende hissetmesi için gerekli olduğunu" söylemişti.

Yıl başında yaşanan sınır krizi

Suriye'nin İdlib bölgesinde yürüttüğü harekata Avrupa Birliği ülkelerinin desteğini almaya çalışan Türkiye bu yılın Şubat ayında artık Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmayacağını söylemişti.

Bu açıklama üzerine binlerce mülteci Yunanistan sınırına yönelmiş ve sınırı geçmeye çalışan mülteciler sık sık gözyaşartıcı gaz kullanan Yunan sınır muhafızları ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmişlerdi.

Kriz koronavirüs salgınının yaygınlaşmasıyla ve mültecilerin sınırdan çekilmesiyle yatışmıştı.

Birleşmiş Milletler Göç Örgütü, 2020 yılının ilk 3 ayında Türkiye'den Yunanistan'a 7 bin 357 kişinin geçtiğini kaydetti.