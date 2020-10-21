Libya görüşmelerinde önemli adım: Taraflar, kara ve hava ulaşımının açılmasında anlaştı

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, ülkenin kontrol ettikleri kesimleri arasındaki kara ve hava ulaşımının açılmasını kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, tarafların karşılıklı esir değişimi konusunda da anlaştıklarını, Trablus ile Bingazi arasındaki uçuşların bu hafta yeniden başlayacağını açıkladı. Williams, ülkede kalıcı ateşkes konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Anlaşma, UMH ve Libya Ulusal Ordusu heyetlerinin İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptıkları görüşmede sağlandı.

Çatışma hattı, Libya'yı fiilen ikiye bölmüş durumda ve bu iletişimden ulaşıma, hayatın her alanını etkiliyor.

BM Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, diğer ülkelerin Libya'da savaşa müdahalelerinin son bulması gerektiğini söyledi.

Stephanie Williams ülke ismi vermese de Türkiye ve Katar'ın UMH'yi, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Libya Ulusal Ordusu'nu destekledikleri biliniyor.

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Hangi konularda ilerleme sağlandı?

BM Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams bugün düzenlediği basın toplantısında, iki tarafın da cephe hattında sükuneti devam ettirmeyi ve çatışmayı alevlendirmekten kaçınmayı kabul ettiklerini açıkladı.

Stephanie Williams, Cenevre'deki görüşmelerin 9 Kasım'dan itibaren Tunus'da siyasi müzakerelerle devam edeceğini duyurdu.

Libya'da petrol üretimi, Hafter güçlerinin sekiz aylık engellemesi ardından Ağustos ayında yeniden başlamıştı.

Stephanie Williams, tarafların, petrol muhafaza milislerinin, petrol üretiminin devamını ve artırılmasını güvence altına almak amacıyla yeniden yapılandırılması konusunda öneriler sunacaklarını söyledi.

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Williams, UMH Başbakanı Fayiz el-Serrac'ın ay sonunda istifa etmeyi düşündüğü açıklamasının, geçiş dönemini hızlandırarak demokratik seçimlerle yeni bir hükümet oluşturulmasına katkıda bulunacağını belirtti.