Merkez Bankası politika faizini %10,25'te sabit tuttu, Dolar/TL kuru rekor kırarak 8'e yaklaştı

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir haftalık repo faizini %10,25'te sabit tuttu.

Reuters haber ajansının piyasa anketinde beklenti politika faizinde 175 baz puanlık bir artış yönündeydi.

Kararın ardından Türk Lirası bu hafta başından bu yana ABD Doları karşısında elde ettiği kazançları geri verdi ve Dolar/TL kuru 7,97'ye yükselerek rekor kırdı.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, enflasyonda öngörülenden hızlı bir yükseliş yaşandığı belirtilse de, enflasyonla mücadelenin politika faizi ile değil diğer araçlarla yürütüleceği ifade edildi.

Açıklamada likidite yönetimi için geç likidite penceresi işlemlerinde uygulanacak borç verme faizi ile gecelik borç verme faizi arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, "Kurul, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte, likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir" dendi.

Merkez Bankası'nın enflasyonda gerileme sürecine büyük önem verdiği ifade edilirken, para politikası araçlarının enflasyondaki düşüş trendinin sürekliliğini sağlayacak şekilde kullanılacağı da vurgulandı.

Merkez Bankası ekonomik faaliyet konusunda ne diyor?

Merkez Bankası'nın piyasayla ileştişim aracı olarak kullandığı faiz kararı metninde küresel ekonomide koronavirüs salgınına bağlı belirsizliklerin sürdüğü belirtiliyor ve ülkelerin ekonomileri desteklemek için genişleyici parasal ve mali politikalar izlemeye devam ettiği hatırlatılıyor.

Türkiye özelinde yapılan değerlendirmede ise "İktisadi faaliyetteki toparlanma devam etmektedir. Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görülmektedir" deniyor.