Melek Aslan cinayeti: Diyarbakır'da sokakta kardeşini öldürüp 'Namusumuzu temizledik' diyen Mustafa Aslan tutuklandı

Kaynak, dha Fotoğraf altı yazısı, Mustafa Aslan

24 yaşındaki Melek Aslan, Çarşamba günü Diyarbakır'ın Ofis semtinin en işlek yerlerinden Sanat Sokağı'nda 21 yaşındaki kardeşi Mustafa tarafından başından ve göğsünden silahla vurularak öldürüldü.

Mustafa Aslan, Diyarbakır'da gözaltına alındı ve emniyetteki ifadesinde "Namusumuzu temizledik" dedi.

Aslan, nöbetçi mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Genç kadının cansız bedeni, ondan geriye kalan çantası ve kitaplarını gösteren fotoğraf ise sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan biri oldu.

Kaynak, dha

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğup büyüyen Melek Aslan, Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazanınca Diyarbakır'a geldi ve okulunu bitirdikten sonra burada yaşayan devam etti. Demirören Ajansı'nın (DHA) haberine göre, üniversiteden bir yıl önce mezun oldu ve bu süre zarfında Sakarya'da yaşayan Orhan V. ile tanışıp evlenmeye karar verdi.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan Melek Aslan, kıskançlığı üzerine Orhan V.'den uzaklaştı. DHA'nın haberine göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne şikayet başvurusunda şu satırlar yer aldı:

"Sakarya'da yaşayan Orhan V. ile yaklaşık bir yıl önce tanıştım. Sevgili olduk. Beni ailesiyle tanıştırdı. Evlerine gidip, geliyordum. Ben de Orhan'ı ailemle tanıştırdım, evlenecektik. Mezun olduktan sonra Orhan beni Sakarya'ya çağırdı. Ailemden habersiz yanına gittim. Kız yurdunda kalmaya başladım. KPSS'ye de hazırlandım. Orhan, Almanya'da iş yaptığından sık sık oraya da giderdi.

"Orhan'la Sakarya'da bir kafede otururken bir erkek arkadaşım aradı. Açmamı istedi. Benden şüphelendi ve kıskandı. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Beni tehdit edince Sakarya'da emniyete giderek şikayetçi oldum. Sonrasında da tehdit ve şantajları devam etti. Bunun üzerine tekrar şikayetçi oldum. Sosyal medya hesaplarımı kapattım. Telefonumdan kendisini engelledim ve 3 ay önce tekrar Diyarbakır'a geldim."

Genç kadın ifadesinde, Orhan V.'nin ailesi üzerinden kendisine ulaşmaya çalıştığını aktardı:

"Bana ulaşamayınca aileme ulaşmış. Ne söylediğini bilmiyorum ama ailem beni aradı ve tepki verdi. Sonrasında da ailem benimle irtibatı kesti. Ancak Orhan peşimi bırakmadı. Telefonumdan arayarak çekiliş kazandığımı söylediler.

"Bir otele davet ettiler. Gittiğimde Orhan oradaydı. Kendisiyle görüştüm. Tekrar tartışmaya başladık. Beni darp edince tekrar şikayetçi oldum. Sonrasında yine Diyarbakır'da defalarca karşıma çıktı. Sosyal medya üzerindeki hesaplardan tehdit ve şantajla devam etti."

Melek'in şikâyeti üzerine ifade veren Orhan V. ise "Melek Aslan eski sevgilim olur. Kendisine 30 bin euro vermiştim. Onu istediğim için böyle yalanlarla benden şikayetçi oldu" iddiasında bulunmuştu.

Melek Aslan'ın lise arkadaşı: Baskıcı bir ailesi vardı

BBC Türkçe'ye konuşan Melek Aslan'ın liseden bir arkadaşı, Melek'in baskıcı bir ailesi olduğunu, onun son üç yılda ailesiyle görüşmediğini belirterek şunları anlattı:

"Ailesi eve gelmesi için ısrar etmiş ama gelmek istememiş, erkek arkadaşı aileyi arayıp onlara bir şeyler söylemiş. Yani o adam telefonda aileye ne demişse Melek bu sebepten dolayı öldürülmüş olmalı.

"Erkek kardeşi arayıp geleceğini söylemiş ama Melek kardeşinin böyle bir şey yapacağını aklından geçirmemiş olacak ki onunla buluşmak için parkta sözleşmiş, Melek oraya kardeşini görmeye gideceğini sanmış, ne bilsin kardeşinin katilini olacağını. Çok üzüldüm gerçekten.

"Lisede çok samimi değildim, o üst sınıflardaydı, her zaman elinde kitapla görürdüm onu, okul koridorlarında bir köşede kişisel gelişim kitaplarını okurdu, o harika bir öğrenciydi, çok yazık oldu..."

Kaynak, dha

Diyarbakır'daki kadın dernekleri, Melek'in öldürüldüğü yerde bugün bir basın açıklaması yapacak.