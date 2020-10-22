HDP'nin Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı

Kaynak, HDP Fotoğraf altı yazısı, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Hülya Alökmen Uyanık ve Zeyyat Ceylan

HDP Diyarbakır il başkanlığında yapılan arama sonrası, il eş başkanları gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, partinin il başkanlığı ve Yenişehir ilçe Başkanlığında yapılan aramalar tamamlandı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık'ı ifadeleri alınmak üzere Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Arama ve gözaltıların, bir hafta önce Fiskaya semtinde, Abdullah Öcalan posterlerini asan bir grup gençle ilgili olduğu ifade ediliyor.

HDP Diyarbakır milletvekili İmam Taşçıer'in verdiği bilgiye göre, Fiskaya'da afişleri asan gençlerin bindiği taksinin şoförü, ifadesinde söz konusu gençlerin HDP binası önünden aracına bindiğini iddia etti.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın yanı sıra, Yenişehir ilçe binasında da arama yapıldı. İlçe eş başkanları Remziye Sızıcı ve Kasım Kaya gözaltına alındı.

Gözaltı öncesi, Kürtçe ve Türkçe iki ayrı video mesajı yayınlayan, Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, partilerinin baskı altına alınmaya çalışıldığını savundu.

Hülya Alökmen Uyanık, HDP fikriyatının temelinde yer alan; halkların kardeşliği, kadın özgürlüğü ve demokratik siyasete olan inancın Türkiye'de siyaseti etkilediğini söyledi.