S-400: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400 denemeleri yapıldığını doğruladı

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Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin Karadeniz kıyısında test edildiği yönündeki haberler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kez doğrulandı.

İstanbul'da Cuma namazı sonrası basına açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu testler yapıldı, yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Reuters haber ajansı, S-400 füze savunma sisteminin denemesinin yapıldığını duyurmuş ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise "Doğrulanması halinde NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olarak Türkiye'nin sorumlulukları ile uyuşmayan S-400 füze denemesini şiddetle kınıyoruz" demişti.

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison ise "Türkiye'nin S-400'leri NATO topraklarında test etmesi hepimiz için son derece sıkıntılı bir durum" açıklamasını yapmıştı.

'Amerika'ya soracak değiliz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin kendisine yönelttiği, "S-400'lerin Sinop'ta test edildiğine ilişkin bilgiler var. ABD Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama yapıldı" sözleri üzerine şunları ifade etti:

"Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Dolayısıyla biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar bunların içinde Amerika'dan aldığımız birçok silahlar da var, bunların da testlerini yapıyoruz."

Bundan sonra da testlerin yapılmaya devam edileceğini kaydeden Erdoğan, Yunanistan'ın sahip olduğu S-300 hava savunma sistemlerini hatırlattı.

'Beyefendileri rahatsız ediyor'

Yunanistan'ın, S-300'leri test etmenin ötesinde kullanmakta olduğunu söyleyen Erdoğan, "Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu veya söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz" dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Türkiye Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ilk dört bataryası Temmuz 2019'da teslim edildi.

Reuters haber ajansı, 16 Ekim günü S-400 Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin denemesinin yapılması beklenen Karadeniz Bölgesi'nde füze fırlatıldığını gösteren bir videoya ulaştığını duyurdu. Ajans, ulaştığı görüntülerin Sinop'ta çekildiğini bildirdi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde yayımlanan Havacılara Bilgi Notu'nda (NOTAM), Sinop ile Ordu'nun Ünye ilçesi arasında kalan bölgede füze atışı yapılacağını duyurulmuş ve uçaklara 200 bin feetin altında bu bölgeyi kullanmamaları uyarısı yapılmıştı.

Yine aynı hafta söz konusu bölge için Samsun İstasyonu tarafından "atış eğitimi" yapılacağı gerekçesiyle Seyir Duyurusu (NAVTEX) da yayımlanmıştı.

Türkiye 2017'de Rusya'dan S-400 satın almak için anlaşma imzalamıştı. 2,5 milyar dolar değerindeki ilk dört füze bataryasının teslimatı Temmuz 2019'da yapılmıştı.

ABD, NATO'nun ortak savunma sistemlerini tehlikeye atacağı gerekçesiyle Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkmıştı.

Washington, tepki olarak Türkiye'nin F-35 savaş uçakları programına katılımını askıya almış ve Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

S-400 sisteminin teknik özellikleri neler?

Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

S-400'ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı. Ancak, özellikle Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi.

Bu nedenle mevcut sistemde kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80'i bir önceki model olan S-300'den alındı. Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.

Testlerine 1999 sonunda başlanan sistem 2007 yılında faaliyete alındı.

Bu sistem, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir (cruise) hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.

Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip.

Sistemin içinde yer alan bir füzenin ağırlığı 1,8 ton, uzunluğu sekiz metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre. Ayrıca 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.

Fotoğraf altı yazısı, S-400

Sistem nasıl çalışıyor?