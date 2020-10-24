Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

İmamoğlu, hastane odasından paylaştığı video mesajında, Cuma akşamı ateşinin 38 dereceye çıkması üzerine hastaneye gittiğini, geceyi hastanede geçirdiğini ve yapılan test sonucunun bugün pozitif geldiğini açıkladı.

İmamoğlu, "Vatandaşlarımızın bu süreçte dikkat etmesini istiyorum. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu. Hepinizi çok seviyorum. İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam edecek, hiç endişeniz olmasın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bursa'da düzenlediği basın toplantısında, "Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde, riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz" demişti.

Bakan Koca, bir önceki gün ise Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ına yakınının İstanbul'da olduğu uyarısını yapmıştı ve İstanbul'daki vaka sayısının Ankara'nın 5 katına ulaştığını söylemişti.

İstanbul'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerin katılımıyla birlikte Perşembe günü bir pandemi toplantısı düzenleyen Bakan Koca'ya İmamoğlu davet edilmemesi üzerine tepki göstermişti.

Kendisine herhangi bir davetin gelmediğini belirten İmamoğlu, yapılanın asgari tarifle bir nezaketsizlik olduğunu söylemiş, "İBB Başkanı olarak ilk ulaşılması gereken kişi benim. Ne demek istiyorsunuz siz, ani gelişti diye? 50 kişi toplanacak; İBB Başkanı masada yok…" demişti.

Bakan Koca daha sonra hafta sonundan başlayarak 5 gün boyunca İstanbul'da çalışmalar yürüteceğini ve bu süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da görüşmeyi planladığını söylemişti.

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 74 kişi daha artarak toplamda 9 bin 658'e, hasta sayısı da 2165 artarak 357 bin 693'e yükseldi.