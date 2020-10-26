Erdoğan'dan Fransız ürünlerine boykot çağrısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'yla son aylarda Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gerilime değinerek "Nasıl Fransa'da Türk markalı mal satın almayın deniyorsa ben de şimdi milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalarını satın almayın" dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuşan Erdoğan, Fransa başta olmak üzere Avrupa'yı "İslam düşmanlığı" ile suçladı.

Erdoğan, "Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başladı. Bu saldırılar bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen bir politika haline gelmiştir." diye konuştu:

"İslam ve Müslüman düşmanlığının adeta veba gibi toplumlara sirayet ettiğini görüyorum. Batı'da yükselen İslam karışıklığı bugün artık kitabımıza, peygamberimize topyekun bir saldırıya dönüşmüştür.

"Merkel'e sesleniyorum, hani sizde din özgürlüğü vardı. Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da 100'e aşkın polis camiye saldırıyor? Bunların tam tersini siz bugüne kadar Türkiye'den duydunuz mu? Hayır. Çünkü bizde gerçek din özgürlüğü var. Ama bunlarda bu yok."

Geçen hafta çarşamba günü Berlin'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgedeki Mevlana Camii'sine sabah saatlerinde polis baskını düzenlenmişti.

Berlin Başsavcılığı, baskının "koronavirüs salgını için verilen devlet yardımlarının usulsüz kullanımı tespit edildiği için yapıldığını" ve baskında 7.000 euroya el koyduğunu açıklamıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı ise bir açıklama yaparak baskını kınamıştı:

"Cemaatin sabah namazı için toplandığı sırada mali konuda yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilerek, çok sayıda polisle camiye baskın yapılması asla kabul edilemez. Polislerin baskın bahanesiyle cami içinde botlarıyla dolaşmaları ve ibadethaneyi kirletmeleri hiçbir şekilde mazur görülemez. Bu baskın sadece Mevlana Camisi'ndeki cemaate karşı değil, aynı zamanda, Müslüman topluma karşı yapılmış, izahı mümkün olmayan bir harekettir."

Arap ülkelerindeki bazı gruplar Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapmıştı

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Fransa, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilimde Yunanistan'ı destekliyor. Bu destek kapsamında bölgeye gemilerini de gönderdi.

Libya'da da Fransa Halife Hafter'i desteklerken Türkiye, Hafter'in savaştığı Trablus hükümetinin yanında yer alıyor.

Uzun zamandır devam eden bu gerilimin ardından Fransa'da yaşanan bir olay, Erdoğan'ın Macron'a bu kez İslam karşıtlığı eleştirileri yöneltmesine yol açtı.

Fransa'da 16 Ekim'de Samuel Paty adlı bir öğretmenin, Muhammed Peygamber'in tartışmalı karikatürlerini öğrencilerine göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesi sonrası Montpellier ve Toulouse kentlerindeki hükümet binalarına, Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan karikatürler yansıtıldı.

Erdoğan bu olayı "Erdoğan, "Güya laikliğin kalesi Fransa'da Peygamber Efendimiz ile ilgili karikatürün bina duvarına yansıtılması en basit tabirle bayağılıktır. İslam düşmanlığının Türk düşmanlığı olduğunu da akıllarımızdan çıkarmamalıyız" sözleriyle eleştirmişti.

Karikatürlerin hükümet binalarına yansıtılması, Arap dünyasında da tepkiyle karşılandı. Fransız ürünlerine boykot çağrıları ilk olarak Arap ülkelerindeki bazı gruplardan geldi.

Ürdün, Kuveyt ve Katar'daki bazı süpermarketlerde Fransız saç bakım ve güzellik ürünleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Muhammed Peygamber'in karikatürlerinin gösterilmesi hakkını savunması sonrası raflardan kaldırıldı.

Kuveyt'te Tüketici İşbirliği Dernekleri Birliği, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan'da Fransız market zinciri Carrefour'un boykot edilmesine dair bir etiket Pazar günü sosyal medyada en popüler ikinci etiket oldu.

Mısır'da da bazı siyasetçiler Fransız ürünlerine yönelik boykot kampanyası başlattı.

Libya, Suriye ve Gazze Şeridi'nde benzer protestolar görüldü.

Macron, bu protestolar üzerine sosyal medya hesabından "Asla boyun eğmeyeceğiz" paylaşımı yaparken Fransız Dışişleri Bakanlığı, "radikal bir azınlığın" yaptığı boykot çağrılarının "hiçbir dayanağı olmadığını" açıklamasında bulunmuştu.

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Fransa ile süren gerilimde Fransız Büyükelçi ülkesine geri çağrıldı

23 Ekim'de yaptığı bir konuşmada da Erdoğan, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktada kontrol" demişti.

Fransa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız lider Macron hakkındaki sözlerinin 'kabul edilemez' olduğunu söyleyerek Ankara Büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere Paris'e çağırdı.

Fransa cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri kabul edilemez. Asabiyet ve hakaret bir yöntem değildir" ifadesi kullanıldı.