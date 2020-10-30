İzmir'de deprem: Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu

İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi, Richter ölçeğine göre, depremin büyüklüğünü 6,8 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre, sarsıntı 11,8 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, depremin İzmir, Balıkesir ve İstanbul gibi yerlerde de hissedildiğini duyurdu.