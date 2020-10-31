İzmir depremi: Somalı madenciler arama kurtarma çalışmaları için İzmir’de
Somalı bir grup madenci, tazminat ve maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle günlerdir eylemde.
İzmir'i vuran depremin ardından eylemci işçilerin bir bölümü, ara kurtarma çalışmalarına destek için İzmir'e gitti.
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında BBC Türkçe'ye konuşan madenciler, şu an için kendi haklarını değil İzmir'deki durumun öncelikli olduğunu belirtiyor.
Madenciler kendilerine ihtiyaç kalmayınca kadar İzmir'de kalacaklarını, sonrasında kendi eylemlerine döneceklerini aktarıyor.
Madencilerden Manisa'da kalanlar ise Kırkağaç ilçesindeki nöbet eylemlerine devam ediyor.
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Video - Haber: Mahmut Hamsici, Ege Tatlıcı
İzmir depremini uzmanlar yorumladı: "Deprem olması beklenen bir bölgede gerçekleşti"
Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, İzmir'de bir depremin beklenmekte olduğunu söyledi.