İzmir depremi: Somalı madenciler arama kurtarma çalışmaları için İzmir’de

Somalı bir grup madenci, tazminat ve maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle günlerdir eylemde.

İzmir'i vuran depremin ardından eylemci işçilerin bir bölümü, ara kurtarma çalışmalarına destek için İzmir'e gitti.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında BBC Türkçe'ye konuşan madenciler, şu an için kendi haklarını değil İzmir'deki durumun öncelikli olduğunu belirtiyor.