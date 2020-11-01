İzmir depremi: Tsunami Sığacık'ı nasıl etkiledi?

Tsunami nedeniyle Sığacık'ta, limanda ve çarşıda ciddi maddi hasar da meydana geldi.

BBC Türkçe'ye konuşan Sığacık sakinleri hayatlarında hiç böyle bir şey görmediklerini, olayın şokunun sürdüğünü aktarıyor.