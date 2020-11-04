İzmir depremi: Arama kurtarma çalışmaları sona erdi, can kaybı 114'e yükseldi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İzmir depreminde Bayraklı'da yıkılan binalardan biri olan Rızabey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle enkazın kaldırılmasına başlandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Cuma günü meydana gelen AFAD'a göre 6,6, Kandilli Rasathanesi'ne göre 6,9 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Yıkılan binaların enkazları ekipler tarafından kaldırılıyor.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi.

Yıkılan binalardan 107 kişi kurtarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 112 Acil Komuta Merkezi'nde yaptığı toplantıda, ''114 canımızı kaybettik, 107 vatandaşımızı enkazdan sağ salim bir şekilde kurtardık. 1035 vatandaşımız yaralı durumda; tedavileri tamamlanan 898 vatandaşımız taburcu oldu. 137 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 4'ü ağır olmak üzere 12 yoğun bakım hastamız var'' dedi.

3 yaşında olan Elif Perinçek Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra, yine 3 yaşındaki Ayda Gezgin ise 91 saat sonra Rızabey Apartmanı'nın enkazından yaralı kurtarılmıştı.

Cuma günü gerçekleşen depremin ardından 22 tekne battı, 43'ü karaya oturdu.

Deprem, İzmir'in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedildi.

Yunanistan'ın Sisam adasında 2 çocuk hayatını kaybetti.

1713 artçı deprem

Büyük oranda zarar gören veya yıkılan 17 binada yapılan arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle enkazların kaldırılması için iş makineleriyle çalışmalara geçildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından, "Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz " dedi.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Var gücümüzle sürdürdüğümüz kurtarma çalışmaları sona erdi. Günlerdir umudumuz olan tüm arama kurtarma ekiplerine ve gönüllülere minnettarız. Emeği geçenlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Arama kurtarma ekipleri yıkılan binalardan çok sayıda hayvanın da kurtarılmasını sağladı.

Depremin 65'inci saatinde ekiplerin çalışmaları sonucunda köpek Ares enkaz altından çıkarıldı.

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 97 saat sonra ise Mestan isimli kedi canlı olarak kurtarıldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek, kendisi gibi enkazdan kurtarılan ailesi ile hastanede bir araya geldi

AFAD'ın açıklamasına göre 30 Ekim Cuma günü gerçekleşen depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 45 artçı olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı yaşandı.

Bölgedeki müdahale ve iyileştirme çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 880 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1206 araç görevlendirilmişti.

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 4 bin 643 çadır, 64 genel maksat çadırı, 28.574 battaniye, 17 bin 456 yatak, 9 bin 260 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edildi.

Binası yıkılan evlere 30 bin TL eşya yardımı

Yıkılmış veya yıkılacak binalarda yaşayan ve eşyasını alamayan vatandaşlara hane başına 30 bin TL eşya yardımı verilecek.

İzmir'deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin TL, bu durumda olan kiracılara 5 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacak.

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Seferihisar'da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafın zarar durumuna göre Valilik tarafından yardım gerçekleştirilecek.

Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 10 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon TL'lik kaynak aktarıldı.

'Riskli binalarda oturmayın'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum düzenlediği basın toplantısında TOKİ'nin İzmir'de en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacağını belirterek, "1 yıl içinde konutları teslim edeceğiz." dedi.