Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğunun 4. yılında mesaj: Direniyoruz, başarıyoruz, kazanıyoruz

Kaynak, HDP

4 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır, evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile aynı dönemde tutuklanan HDP'li siyasetçiler cezaevinden mesajlar gönderdi.

Bugün tutukluluğunun beşinci yılına giren Selahattin Demirtaş kısa bir açıklama yaptı ve ‘’Evlerimize baskın yapılarak bizi kaçırıp, hapse attırıp, rehin alanlar bugün tükenme noktasına geldiler. Tam bir çözülüş ve dağılış sürecindeler’’ dedi.

Demirtaş ''Ne demiştik; ‘Biz demir leblebiyiz, bizi çiğnedikçe dişleriniz dökülecek.’ Ve o gün bu gündür. Bunun için direniyoruz, başarıyoruz, kazanıyoruz'' diye sürdürdü.

Figen Yüksekdağ da mesajında HDP’nin umut ve direnci temsil ettiğini söyleyerek, partisine yönelik son operasyonları ''kirli ve hoyrat saldırılar'' olarak niteledi.

Yüksekdağ ''Ama elbette bizim hakikatimiz ne olursa olsun umudun ve direncin yolundan ayrılmamaktır. Bundan 4 yıl önce 4 Kasım günü bizleri yenebileceğini, yok edebileceğini sananlar yanıldılar, başaramadılar, yine başaramayacaklar'' dedi.

Tutuklu HDP'li siyasetçilerden eski HDPGrup Başkanvekili ve eski Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve eski Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan da 4 Kasım tutuklamalarının yıl dönümünde bunun halkın iradesine indirilmiş bir darbe olduğunu söylediler.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Demirtaş ve Yüksekdağ ile birlikte 9 HDP milletvekili de gözaltına alınmıştı

4 yıl önce ne olmuştu?

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, 4 Kasım 2016'da, HDP'nin dokuz milletvekiliyle birlikte, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alınmışlardı.

Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği, gözaltına alınan Demirtaş ve Yüksekdağ ile birlikte, HDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Hakkari Milletvekilleri Selma Irmak ile Abdullah Zeydan ile Şırnak Milletvekili Ferhat Encu için tutuklama kararı vermiş; Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Diyarbakır Milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer’i adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Haklarında gözaltı kararı olan Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ise yurt dışında oldukları için tutuklanmazken, Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan 7 Kasım'da tutuklandı.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Sırrı Süreyya Önder serbest bırakılmıştı

Gözaltı günü karakola bomba

Diyarbakır'da gözaltına alınan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Sırrı Süreyya Önder'in tutulduğu Bağlar mahallesindeki Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerinin yer aldığı Emniyet binası yakınlarında patlayan bomba bir polis ve 10 sivilin hayatını kaybetmesine yol açmış, binada bulunan HDP'li siyasetçiler yara almamıştı.

Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Gözaltı operasyonundan sonra başta Diyarbakır olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentler ile yurtdışında bazı kentlerde kitlesel protesto eylemleri düzenlenmiş, Demokratik Bölgeler Partisi'nin o sıradaki eş başkanı Sebahat Tuncel de gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Hukuki süreçte neler oldu?

Selahattin Demirtaş, bu süreçte hakkında en fazla fezleke hazırlanan milletvekili oldu ve hakkında açılan 33 davada "Terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" suçları yöneltilerek 142 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklanmasından 460 gün sonra hakim karşısına çıkan Demirtaş üç gün süren ilk savunmasında dosyasına üretilmiş sahte deliller konduğunu söyledi.

Selahattin Demirtaş, 2014'de ve tutuklu olmasına rağmen 2018’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP’nin adayı oldu.

Türkiye'nin tutuklu ilk ve tek cumhurbaşkanı adayı olan Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 20 Kasım 2018 tarihinde serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde kararı verdi.

AİHM kararında Demirtaş'ın "makul bir şüphe ile" gözaltına alındığını ve tutuklandığını kabul etti ancak ulusal mahkemelerin, Demirtaş'ın tutukluluğunu "yeterli" gerekçe olmadan uzun tuttuğuna hükmetti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AİHM kararıyla ilgili olarak, "Bizi bağlamaz. Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" derken, Demirtaş "Yargılandığım davalar ve isnatlar tümden çökmüştür" diye tepki göstermişti.

Demirtaş, İstanbul'da yapılan Nevruz kutlamalarındaki konuşmasında "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu cezası, AİHM kararının açıklanmasından sonra 4 Aralık 2018 tarihinde onandı. Böylece AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği kararı da hükümsüz kaldı.

Tutuklu yargılandığı bir başka dava ile ilgili olarak 2017 yılında yaptığı başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi de, tutukluluk süresinin makul olmadığını belirtmiş, Demirtaş'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Tutuklamaları protesto amacıyla yapılan gösteriler üzerine Sebahat Tuncel de tutuklandı

Aynı davadan ikinci kez yargılanma

HDP’nin eski eş genel başkanlarının yargılandıkları davalardan biri 2014 yılının 6-8 Ekim tarihleri arasında yaşanan "Kobani olaylar" nedeniyle açılan dava.

HDP genel merkez yönetimi tarafından atılan bir tweet gerekçe gösterilerek başlatılan bu soruşturmada milletvekillerinin dosyaları ayrıldı.

2017 yılında açılan davada, mağdur avukatları Demirtaş dosyasının davayla birleştirilmesini istese de mahkeme bu talebi iki kere reddetti ve Demirtaş, üç yıl boyunca tutuklu olarak yargılandığı davadan 2 Eylül 2019 günü tahliye edildi.

Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde dört yıldır hapis yatan HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ hakkında ise 40’tan fazla fezleke hazırlandı. Biri Silvan, üçü Ankara'da olmak üzere dört dosyadan yargılanıyor.

Yüksekdağ'ın milletvekilliği 22 Eylül 2016 tarihinde "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla ceza alması üzerine düşürüldü.

Yüksekdağ’ın dosyası da Demirtaş'ınki gibi 6-8 Ekim soruşturma dosyasından ayrıldı ve dört yıldır, Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu davadan yargılanıyor.

Fakat bunun dışında hem Demirtaş hem de Yüksekdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 Eylül 2019’da, 6-8 Ekim olayları için yeni bir soruşturma başlatıldı ve her iki siyasetçi, Kobani protestolarında yaşamını yitiren kişilerin ölümünden sorumlu tutuldu.

Bu yıl 18 Eylül’de her iki siyasetçi için duruşmalı tutukluluk incelemesi yapıldı.

Tüm tahliye talepleri reddedilen Yüksekdağ hakkında, dört yıldır zaten tutuklu olarak yargılandığı bu soruşturmada, Selahattin Demirtaş ile birlikte yeniden tutuklama kararı verildi.

Böylece Yüksekdağ için tutuklu yargılandığı dosyadan ikinci defa tutuklama kararı çıkarken; daha önce bu davadan hakkında tahliye kararı verilen Demirtaş da devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçlamasıyla yeniden yargılanacak.

Tutuklanan milletvekillerinden dördüne hapis cezaları

Demirtaş ve Yüksekdağ ile aynı gün tutuklanan dokuz milletvekilinden dördü ‘’örgüt üyesi olmak’’ suçlamasıyla çeşitli hapis cezaları aldılar.

Diyarbakır eski milletvekili ve HDP eski grup Başkan vekili İdris Baluken, Ocak 2018'de Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "örgüt üyeliği ve propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

O gün ceza alan bir diğer isim de, Demirtaş'ın hücre arkadaşı Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan.

Zeydan, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararı sonrası ikinci kez yargılandığı davada 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

HDP'nin Şırnak eski milletvekili Selma Irmak ise, DTK (Demokratik Toplum Kongresi) eş başkanlığı yaptığı dönemdeki konuşmaları nedeniyle 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Kararı onayan Yargıtay 16. Dairesi DTK’nın, daha önce suç örgütü ilan edilmiş olan KCK ile özdeş olduğunu savundu.

Mardin eski milletvekili Gülser Yıldırım ve Diyarbakır milletvekili eski Çağlar Demirel ''Silahlı terör örgütü üyesi olmak’’ suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldılar.

Şırnak eski milletvekili Ferhat Encü ise örgüt üyeliği suçlamasıyla 4 yıl 10 gün hapis yattıktan sonra bu yıl 14 Haziran'da tahliye oldu.

Diyarbakır eski milletvekili Nurseli Aydoğan da ‘’örgüt üyeliği’’ suçlamasıyla yargılandığı davadan 21 Nisan 2017’de adli kontrol şartıyla tahliye oldu.