CHP, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki intihar vakalarını Meclis'e taşıdı: 'Aileler açıkça konuşmaktan çekiniyor'

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"Hayat çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra dersi verir..." Bu sözleri Temmuz ayında Facebook sayfasında fotoğrafıyla birlikte paylaşan 25 yaşındaki Dindar Gür, iki hafta önce ailesiyle yaşadığı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kayboldu.

Dindar, üç yıl önce girdiği bekçilik sınavının yazılı ve mülakat bölümünü başarıyla geçti ve asil listede sınavı kazandı. Daha sonra listeden adının silinip yerine bir başkası alındığını öğrendiğinde elenme nedeninin peşine düştü ama sonuç alamadı.

Babası Müfit Gür, bu durumun nedenini sorup öğrendi. İddiaya göre Dindar, sosyal medya hesaplarında meyve yerken çekilmiş bir fotoğrafında elinde tuttuğu bıçağın sapındaki yeşil, sarı, kırmızı renklerden dolayı güvenlik soruşturmasında elendi.

BBC Türkçe'ye konuşan baba Müfit Gür, o günden sonra oğlunun psikolojisinin bozulduğunu, içine kapandığını, bunalıma girdiğini söylüyor. Bir süre psikolojik tedavi gören Dindar, ilaç kullanmaya başlamış. Ortadan kaybolmadan önce İstanbul'a iş aramaya gitme planlarını babasıyla paylaştığı için, ailesi onun iş için İstanbul'a gitmiş olabileceğini düşünmüş.

Müfit Gür, "Otogar ve havaalanında izini sürdük ama adına kesilmiş bir bilet yoktu. Silvan dönüşünde taksi duraklarına fotoğrafını gösterdik. Onu tanıyan bir şoför, kaybolduğu gün Dindar'ı Malabadi Köprüsü'ne bıraktığını ve pek iyi görünmediğini söyledi" diyor.

Oğullarının başına bir şey gelmesinden endişe duyan aile, jandarmaya haber verdi. Yapılan aramalar sonucu Dindar'ın cansız bedeni Batman Çayı'nda bulundu.

'Hakkıyla kazandı, haksızca elendi'

Baba Müfit Gür, "Hakkıyla kazandığı o sınavdan haksızca elenince bir daha toparlanmadı, psikolojisi bozuldu, tedavi görmeye başladı ama bir daha hiç eskisi gibi olamadı" diyor ve yaşadıkları bu acının üstesinden gelmenin ne kadar zor olduğunu dile getiriyor.

Dindar'dan önce 11 Eylül tarihinde de Silvan'ın Kazandağı Köyü'nde Z.E. adlı gencin, yaşadığı evde şüpheli bir şekilde ateşli silahla intihar ettiği iddia edildi.

Yine Silvan merkezde, Yüksek Mahalle'de 29 Eylül tarihinde yaşadığı ailevi sorunlar sonrasında 18 yaşındaki İ.K'nin cesedi de bir inşaatta asılı halde bulundu.

CHP milletvekili Gülizar Biçer Karaca aileleri ziyaret etti

Silvan'daki intihar olayları ile bir rapor hazırlamak üzere Diyarbakır'a gelen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, çocukları intihar eden aileleri ziyaret etti.

Çarşamba günü Silvan'da ailelere başsağlığı ziyaretinde bulunan Karaca, daha sonra CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Karaca, İzmir depremindeki enkazdan kurtarma çalışmalarının ardından Silvan'a geldiğini söyledi ve "İzmir'de yaşadığım üzüntü, Silvan'da dinlediğim gençlerin hikayeleriyle katlanarak arttı" dedi.

CHP milletvekili açıklamasında Dindar Gür'ün dışında, babası hamallık yapan ve derslerinde çok başarılı olan çalışkan bir öğrencinin yoksulluk nedeniyle eğitiminin yarım kalacağı korkusuyla intihar ettiğini anlattı:

"Öğretmenleriyle konuştuğumuz bu öğrencimiz, hiç ders çalışmadan bile matematik, fen gibi zor derslerden çok yüksek puanlar alan, zeki bir öğrenci. Babası onun da bir işte çalışmasını istemiş ama onun en büyük hayali özel kurslara giderek üniversiteye hazırlanmakmış. Ailenin ekonomik sorunları nedeniyle eğitimini tamamlayamayacağını anlayan bu gencimiz de ne yazık ki bunalıma girip ölümü seçmiş."

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'Aileler eve ekmek götürme derdine boğulmuş'

Gülizar Biçer Karaca, ailelerin açıkça konuşmaktan çekindiğini söyleyerek, "Öyle bir baskı ve ötekileştirme var ki bunları açıkça ifade ettiklerinde başlarına geleceklerden korkuyorlar" dedi ve ekledi:

"Anne ve babalar eve ekmek götürme derdiyle o kadar boğulmuşlar ki, çocuklarının yaşadıkları travmaları göremedikleri için karşımızda iki gözleri iki çeşme kahrolmuş halde ağlıyorlardı. O çocukları geri getiremeyiz ama ülkenin varlıklarını yurttaşlara eşit paylaştırarak, herkese adaletli, hakkaniyetli bir gelir sağlayarak, başka gençlerin geleceğinden vazgeçmesinin önünü alabiliriz."

"Maalesef bugün tek adam rejiminin ülkemize dayattığı sonuçlar bunlar" diyen Karaca, Silvan'da karşılaştıkları tablonun yurdun her tarafında acı bir reçete gibi gözler önüne serildiğini kaydetti.

15-25 yaş arası gençlerle yapılan bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarına da değinen Karaca, gençlerin yüzde 70'inden fazlasının başka ülkelerde yaşamak isteğinin öne çıktığını kaydetti.

TBMM gündemine taşındı

Gülizar Biçer Karaca, Silvan ziyaretiyle ilgili hazırlayacağı raporu CHP Genel Merkezi'ne sunacağını söyledi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde özellikle gençler arasında artan intihar vakalarıyla ilgili CHP'nin hazırladığı rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) de gündemine geldi.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silvan'da basına yansımayan dört intihar vakasının daha yaşandığını belirterek, bu kişilerin kimliklerinin ve intihar nedenlerinin açıklanmasını istedi.