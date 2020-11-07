Silopi'de zırhlı aracın çarptığı evde ölen Yıldırım kardeşlerin davası Yargıtay'a taşınıyor

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 4 Ekim 2017'de zırhlı bir polis aracının çarptığı evde yıkılan kolonlardan birinin altında kalan iki çocuğun yaşamını yitirmesiyle ilgili dava Yargıtay'a taşınıyor.

Yedi yaşındaki Muhammed ve altı yaşındaki Furkan Yıldırım kardeşlerin ölümüyle ilgili açılan davada iki polis memuru tutuksuz yargılandı.

Mahkeme, aracın sürücüsü Ömer Yeğit'in 19 bin TL para cezasına çarptırılmasına, diğer polis Murat Maden'in beraat etmesine karar verdi. Karar daha sonra Gaziantep Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Ancak Yıldırım ailesinin avukatları, sanıkların ''olası kastla öldürme'' suçlamasıyla yargılanmasını istiyor.

Sanıklar ''Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanması'' suçundan yargılanmıştı.

İki yıl süren davada İstanbul Teknik Üniversitesi'nden talep edilen bilirkişi raporu da dosyaya eklenmiş, sanık polislere en alt dereceden kusur atfeden rapor, asli kusurun 23 yıllık panzerde olduğunu belirtmişti.

Cizre İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 19 Haziran 2019'da görülen karar duruşmasında zırhlı aracın sürücüsü Ömer Yeğit'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi, 5 ay indirime gidildi ve 2 yıl 1 aya düşürülen ceza, 19 bin Türk Lirası para cezasına çevrildi.

Yargılanan diğer polis memuru Murat Maden için beraat kararı verildi.

Yıldırım ailesi sanıklar için verilen karara; para cezasına çarptırılan Ömer Yeğit'in avukatları beraat çıkmamasına; dosya savcısı ise aynı suçla yargılanan Murat Maden için verilen beraat kararına itiraz etti ve taraflar Gaziantep Bölge İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

Yapılan itiraz başvurularıyla ilgili karar yaklaşık 17 ay sonra çıktı ve Gaziantep Bölge Adliyesi 16'ncı Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kanuna uygun karar verdiğine hükmetti.

Baba Yıldırım: İnsanlıktan, adaletten, kısacası bu dünyadan bir umudumuz kalmadı

Furkan ve Muhammed'in babası Mesut Yıldırım, İstinaf Mahkemesi'nin de yerel mahkeme kararını destekler nitelikte kararına çok üzüldüklerini söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Mesut Yıldırım, ''İnsanlıktan, adaletten, kısacası bu dünyadan bir umudumuz kalmadı'' dedi.

Kolluk kuvvetlerinin yargılandığı davalarda benzer kararlar çıktığını söyleyen Yıldırım, ''Baştan beri adil bir kararın çıkmayacağını biliyorduk ama mücadele etmekten vazgeçmedik'' diye konuştu.

Kaynak, dha

Muhammed ve Furkan ile birlikte dört çocuğunun olduğunu söyleyen Mesut Yıldırım, iki oğlunu birden kaybettiği kaza gecesiyle ilgili şunları anlattı:

''Dört çocuğum vardı, iki oğluma son bir kere sarılabilme hakkım elimden alındı. O gece işten eve geç gelmiştim, geldiğimde çocuklar odada uyuyorlardı. Öpüp koklamak istedim ama uyandırmaya kıyamadım, sabah öperim dedim ama ne yazık ki nasip olmadı. Ne çocuklarım uyanabildi ne biz onlara sarılıp koklayabildik."

Yerel mahkemenin iki çocuğunun hayatına karşılık 19 bin lira ceza vermiş olmasını adaletsizlik olarak niteleyen baba Mesut Yıldırım, ''Tüm mahkeme sürecinde kararlar sanki bir yerden veriliyor gibi hissediyorduk ama bu kararla mahkemelerin de güçlülerin yanında olduğunu gördük. Biz elimizden geleni yaptık, adaletin sağlanması için mücadele ettik ama bu kararlar bizim dünyadaki adalete olan inancımızı bitirdi, davamızı Allah'a havale ediyorum'' dedi.

Yıldırım ailesinin avukatı olan Rojhat Dilsiz de BBC Türkçe'ye, İstinaf Mahkemesi kararını Yargıtay'a taşımaya hazırlandıklarını aktardı.

Dilsiz, davada sadece sanık polislerin değil, panzeri kullanma ehliyeti olmayan memurları görevlendiren üst derecedeki amirlerin de yargılanmasını talep ettiklerini söyledi.

'Dar sokaklarda ağır aracı ehil olmayan birine verirseniz…'

Kolluğun yargılandığı davalarda böylesi bir kararın çıkmış olmasına şaşırmadıklarını vurgulayan Dilsiz şöyle devam etti:

"Dosya içinde çok fazla eksik vardı, çok fazla soruşturulması gereken hususlar olmasına rağmen, bizce alelacele eksik bir karar verildi. Bu kadar infial yaratan bir davada hukuka aykırı şekilde karar verilmiştir. Panzer kullanabilecek memurların için özel bir eğitimden geçmesi, ehil olmaları gerekirken, bu olayda, panzeri kullanan polisin böylesi eğitimden geçmediğinin ortaya çıktı.

"Biz illa ki kasıt var demiyoruz ama sonuçta duvara çarpmış ve duvarın altında kalan iki çocuk hayatını kaybetmiş. Olası kasıt denen bir durum var, siz Silopi'nin dar sokaklarında tonlarca ağırlıktaki aracı ehil olmayan bir polisin eline verirseniz, böyle kazaların olabileceğini de öngörmeniz lazım."

Avukat Dilsiz, yargılamanın, sağlıklı yürütülmediğini savundu ve istinaf mahkemesinden daha iyi bir hukuki gerekçelendirme yapılmasını beklediklerini söyledi: