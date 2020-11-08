Albayrak istifa etti: Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifasını Instagram'dan duyurdu

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından yaptığı duyuruda sağlık sebepleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BBC Türkçe'den Ece Göksedef'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Albayrak'ın istifasının doğru olduğunu açıkladı.

Aynı yetkili, istifanın kabul edilip edilmediğine yönelik soruya, henüz belli olmadığı cevabını verdi.

Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Temmuz 2018 tarihinde getirilmişti.

Albayrak, Instagram hesabından yaptığı duyuruda, "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam etmeme kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" dedi.

TBMM'nin 25-26 ve 27. dönemlerinde İstanbul milletvekili olan Albayrak, 64-65 ve 66. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştı.

Albayrak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi kurulduğunda Temmuz 2018'de Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı.

Albayrak'a uzun zamandır Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunlara bir çözüm getirememesinden ötürü eleştiri yöneltiliyordu.

Albayrak, bu yılki Yeni Ekonomi Programı'nı eylül ayında açıklamıştı.

Albayrak: "Biz dolarla uğraşmıyoruz"

Albayrak'a son dönemde getirilen eleştiriler daha çok Türk Lirası'nın döviz kurlarına karşı keskin değer kaybından ötürü gerçekleştiriliyordu.

Albayrak, döviz kurlarının Türk Lirası'na karşı yükselişiyle ilgili AKP'li milletvekillerine, "Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil" demişti.

Albayrak, söz konusu bu ifadeleri sarf ettiği ve AKP milletvekillerine ekonomiyle ilgili geçen hafta yaptığı sunumunda 'Dövize müdahale yok' mesajı vermişti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ve yaklaşık üç saat süren brifingde Albayrak'ın, çok olağanüstü bir durum olmadıkça döviz kuruna müdahale edilmeyeceği mesajı verdiği belirtildi.

Twitter'da istifa çağrıları vardı

Twitter'da hafta sonu #beratalbayrakistifa etiketiyle Albayrak'ın istifa etmesine yönelik çağrılar dile getirildi.

Bu etikete karşı olarak da #SeninleyizBeratAlbayrak etiketiyle Albayrak'a destek mesajları verilmişti.

Cuma gecesi yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Murat Uysal, görevden alınmıştı. Uysal'ın yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal getirildi.

Albayrak'a yönelik istifa çağrıları bu görev değişikliğinin ardından yoğunlaşmıştı.

Albayrak'ın istifa duyurusuna nasıl tepkiler geldi?

Albayrak'ın istifa duyurusuna henüz resmi makamlardan bir yanıt gelmezken sosyal medyada siyasetçilerin ve ekonomistlerin konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar, ekonomide de ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ise yine Twitter'dan, "Bizim davamız kardeşlik davasıdır. Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir" açıklamasında bulundu.

AKP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş, "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz." yorumunda bulundu.

'TL tamamen korumasız'

AKP Ankara milletvekili Naci Bostancı, "Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye, milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve aynı şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Cumhurbaşkanımızın takdirindedir" dedi.

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, "Bakan istifa etse de etmese de şurası kesin. Cumhurbaşkanı faiz artışına karşı olduğunu açıkça kendisine ve ekibine söyledi. Cuma gecesinden pazar akşamına bu hafta sonunun özeti: TL tamamen korumasız" ifadesini kullandı.

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, "Maliye bakanı var mı, kim, herkesin birbirine sorduğu akşam. Memleketin hali" yorumunu yaptı.

Berat Albayrak kimdir?

Berat Albayrak, 21 Şubat 1978 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business'ta tamamladı.

Bankacılık ve Finans bölümünden "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı" tezi ile doktora derecesini aldı.

1996 yılında çalışma hayatına atıldı. Ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarında yönetici olarak çalıştı.

Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı

Albayrak, 2013 yılı sonunda özel sektördeki kariyerine nokta koydu.

Sabah gazetesinde başladığı köşe yazarlığının yanı sıra Marmara Üniversitesi'nde bankacılık ve finans üzerine dersler verdi.

25, 26 ve 27. dönemlerde İstanbul milletvekili olarak Meclis'e giren Albayrak; 64, 65 ve 66. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.

Albayrak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı.

Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli enerji politikalarından oluşan Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi hazırlandı.