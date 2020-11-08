Piyasalar ve Türk Lirası, Berat Albayrak'ın istifasından nasıl etkilenecek?

Berat Albayrak istifa etti: Piyasalar nasıl tepki verir?

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Türkiye'nin maliye ve para politikasını etkileyen gelişmeler bu hafta sonu peş peşe yaşandı. Önce cuma gecesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Murat Uysal, bir kararname ile görevden alındı.

Uysal'ın yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal getirildi.

Ardından pazar akşamı ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından yaptığı duyuruda sağlık sebepleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Peki pazartesi sabah açılacak piyasalar bu gelişmelerle haftaya nasıl başlayacak?

Bloomberg haber ajansı, piyasaların 16 ay içinde TCMB başkanının ikinci defa değişmesi ile hazine ve maliye bakanının istifası hakkında hüküm vermeye hazırlandığını aktardı.

Haberde Türk Lirası'nın bu yıl gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü performansı gerçekleştiren para birimi olduğu da vurgulandı.

Bu yıl TL dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetti.

'Faizler artmazsa TL kayıplarını geri alamaz'

Bloomberg'in konuştuğu piyasa uzmanlarına göre Naci Ağbal'ın yeni TCMB başkanı olması TL'nin kayıplarını geri alması için yeterli olmayacak.

Analistlere göre Ağbal'ın ciddi bir faiz artırımına gitmemesi takdirinde enflasyonun çift hanelerde olması, cari açığın bulunması ve döviz rezervlerinin erimesi, TL'nin değer kaybında belirleyici olacak etmenler.

Dubai merkezli gelişmekte olan piyasalar araştırma şirketi Tellimer'den şef varlık stratejisti olan Hasnain Malik, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Lira büyük ihtimalle düşmeye devam edecektir. Politika güvenilirliğinin en düşük seviyesinde olması değer kaybının devam edeceğini gösteriyor; yatırımcıları rahatlatabilecek tek şey ise gevşek para politikasının sonuna gelmemiz olabilir" yorumunda bulundu.

Goldman Sachs ekonomistleri Murat Unur ve Clemens Grafe ise yayımladıkları piyasa notunda para politikalarında ciddi bir değişiklik olmaması takdirinde kur, enflasyon ve rezerv trendinde bir değişiklik olmayacağını aktardı.

ABD başkanlığına Demokratların adayı Joe Biden'ın seçilmesi ise ikili ilişkilerin iyileşmeyeceği beklentisiyle Türk varlıklar için olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

'Albayrak ve Ağbal anlaşamıyordu'

Financial Times gazetesine konuşan Columbia Threadneedle'den döviz analisti Ed Al-Hussainy, ekonomi yönetimindeki bu değişikliklerin TL için çok gergin bir ortam yarattığını aktardı.

Financial Times, AKP'ye yakın iki kaynağına atıfla verdiği haberinde Albayrak ve Naci Ağbal'ın çok iyi anlaşamadığını belirtti.

Bloomberg de haberinde Ağbal'ın, Albayrak'ın politikalarına son iki yıldır karşı olduğunun bilindiğini aktardı.

'TL için olumlu olur'

Ekonomist Güldem Atabay, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede TL'nin pazartesi günü güçlenebileceğini; ancak esas sorunun politik sistem olduğunu belirtti.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses de, "İstifa haberi doğru ise TL'nin değer kaybını durdurmak için, hatta değerlenmesi için doğru adım olur" ifadesini kullandı.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova da YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede Albayrak'ın kendi isteğiyle istifa etmesinin ekonomi yönetimine getirilen eleştiriler göz önüne alındığında olumlu olabileceğini aktardı.

"Bu durum piyasalara olumlu yansıyabilir, eleştiriler kurun geldiği seviye ve kurla ilgili açıklamalar çerçevesinde gelmekteydi" diyen Arzova, piyasanın kabul ettiği bir ismin göreve gelmesinin piyasalar için olumlu olacağını söyledi.

Dolar/TL kuru cuma günü 8,5793 seviyesine çıkarak rekor kırmıştı.

Reuters'ın haberine göre bugün dolar/TL illikit işlemlerde 8,40'a kadar geriledi.