Geert Wilders: Hollanda'da aşırı sağcı lider, fotoğrafını kurşunlayan Sait Çınar hakkında suç duyurusunda bulundu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Geert Wilders Sait Çınar hakkında suç duyurusunda bulundu

Hollanda'daki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, posterini kurşunlayarak bunu filme alan ve yayan Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı Sait Çınar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hollanda Parlamentosu'ndaki partilerin büyük bölümü, Wilders'in fotoğrafının kurşunlanmasına tepki gösterdi ve bunu bir "gözdağı ve tehdit" diye değerlendirerek kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Sait Çınar daha önce sosyal medyada, "bütün Siyonistlerin öldürülmesi gerek" diyerek ateş ettiği bir video paylaştığı için "nefret suçu" kapsamında 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu kez benzer bir eylemle Wilders'i hedef alan Çınar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak Twitter hesabından "Terörist" yazılı bir karikatür paylaşan Wilders'in posterini kurşunluyor.

Hollanda medyası tarafından yayınlanan video görüntülerinde Çınar, "Bu ifade özgürlüğüdür" diye seslenirken bir yandan da Wilders'in fotoğrafına peş peşe ateş ediyor.

Bu videoyu Twitter hesabından paylaşarak, "Hasta!" diye yazan Wilders, aynı zamanda Sait Çınar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Fakat bir vergi borcu nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Çınar'ın Türkiye'de olduğu düşünülüyor.

Bütün partilerden tepki aldı

Wilders'i hedef alan görüntüler, Hollanda siyasetinde yoğun yepkiye neden oldu.

Hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) Milletvekili Pieter Omtzigt, "Bunu Türkiye'de tanınmış bir politikacının fotoğrafına yapmayı düşünemez bile. Bu safi gözdağı ve tehdit" dedi.

İktidar ortağı Demokratlar 66 Partisi lideri (D66) Sigrid Kaag da, böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini söyleyerek "Aynı fikirde olmadığınız politikacılarla korkutarak değil, sözlerle ve her zaman nezaket içinde savaşırsınız" diye konuştu.

Hükümetin büyük ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) Milletvekili Dilan Yeşilgöz de, savcıları göreve çağırarak, "Bu adamı yatağından alıp, mahkemeye çıkarın" dedi.

Hollanda medyasına göre Sait Çınar, bu videoyu Türkiye'de çekti.

Vergi yolsuzluğu nedeniyle hakkında soruşturma bulunduğu belirtilen Çınar'ın, Türkiye'de olduğu sanılıyor.