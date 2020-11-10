Mert Yağız Köksal: Şırıngalı çikolata yerken hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuk 'asli kusurlu', imalatçı ve kantin sahibi 'tali kusurlu' bulundu

Kaynak, DHA

Geçen yıl okul kantininden satın aldığı şırıngalı çikolatanın tıpasının boğazına kaçması sonucu boğularak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı.

İddianamede olayın 7 yaşındaki Köksal'ın "tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu" meydana geldiği; çocuğun "asli kusurlu", şırıngalı çikolata imalatçısının ve kantin sahibinin ise "tali kusurlu" olduğu belirtildi.

Birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, Ankara Keçiören'deki Aktepe Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu kantininden satın aldığı ürün sebebiyle boğularak hayatını kaybetmişti.

Köksal'ın ölümünün ardından okul görevlileri ve idarecileri, kantin sahibi, ürünün imalatçısı ve Köksal'ın ilk muayenesini gerçekleştiren sağlık çalışanlarını kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Bir yılı aşkın süren soruşturma sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede yer alan adli tıp raporuna göre Köksal'ın ölüm nedeni yabancı bir cismin solunum yollarını tıkaması.

Fason ürün imalatçısı olduğunu beyan eden şüpheli Yunus Taycı ve ilgili yönetmeliğe aykırı bir biçimde ürünü kantinde sattığı iddia edilen Neşe Yavuz ise Mert Yağız Köksal gibi "asli" değil, "tali kusurlu" sayıldı.

Okul müdürü ve müdür yardımcılarının dosyasının ise "görevi ihmal suçu yönünden değerlendirme yapılmak üzere" Ankara Memur Suçları Bürosu'nda soruşturma aşamasında olduğu kaydedildi.

Kaynak, DHA

İddianamede Mert Yağız Köksal'ın "plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçmasına ve boğularak ölmesine neden olduğu" ve böylece "kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu" hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Köksal'ın ölümüne neden olan şırıngalı çikolatayı piyasaya süren şüpheli Yunus Taycı'nın ürünü ilk olarak 2017 yılında İstanbul TÜYAK fuarında gördüğü ve fason olarak üretip toptancılara sattığı beyanı da iddianamede yer alıyor.

Taycı'nın ise ürünün üzerinde elle çıkarılması gerektiği ve ağıza alınmasının tehlikeli olduğu gibi bir uyarı yazısının bulunmaması sebebiyle tedbirsiz ve dikkatsiz davranarak olayın meydana gelmesinde "tali kusurlu" olduğu belirtiliyor.

Okul kantinini işleten Neşe Yavuz'un da "söz konusu kantinde çocukların sağlığı ve güvenliğinin önemli olduğu hususunu gözetmeden enjektör şeklindeki çikolatanın okul kantininde satmak suretiyle" ve "ürünü alan çocuklara başındaki tıpanın elle çıkartılması gerektiği ve ağıza alınmasının tehlikeli olduğunu belirterek uyarmamış olması dolayısıyla" tedbirsiz ve dikkatsiz olduğu için "tali kusurlu" olduğu ifade ediliyor.

Şüpheliler, "tali kusurlu" oldukları gerekçesiyle taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan yargılanacak.

'Gerekli denetimler yapılmıyor'

BBC Türkçe'ye konuşan Avukat Elçin Özge Şimşek Çağlayan, bilirkişi raporuna itiraz edeceklerini ve 7 yaşında bir çocuğun "asli kusurlu" olmasının hukuken 'hayatın olağan akışına' aykırı olduğunu söyledi:

"Okulda gerekli denetimler yapılmıyor, kantinde satılmaması gereken bir ürün satışa sunuluyor, olay olduktan sonra bu ürün okullardan kaldırılıyor ve buraya kadar kimsenin kusuru yok ama 7 yaşında bir çocuk kapağı eliyle değil ağzıyla açtığı için asli kusurlu sayılıyor. Bunun mantıken ve vicdanen hiçbir açıklaması olamaz.

"Ölüme sebebiyet veren bu ürün okul kantinlerinde satılabilecek ürünleri tarif eden yönetmeliğe kesinlikle aykırı. Sadece yönetmeliğe aykırı olmasının dışında, çocuk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan bir ürün. Eğer çocuk burada asli kusurlu sayılırsa, esas sorumluların cezalarında hafifletmeye gidilecek, tali kusurlu sayılan tarafların daha az ceza almasına sebep olacak."

Çağlayan, aynı ürün yüzünden daha önce de Diyarbakır'da başka bir çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlattı.

İlk duruşma 17 Aralık'ta görülecek.

BBC Türkçe'nin ulaştığı fason ürünün imalatçısı Yunus Taycı ve avukatı ise sorularımızı yanıtsız bırakarak tüm hukuki değerlendirmenin davanın ilk duruşmasında yapılacağını belirtti.

Ne olmuştu?

7 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da Ankara Keçiören'deki Aktepe Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu kantininden satın aldığı şırınga şeklinde içerisinde çikolata bulunan ürünün kapağını yutarak hayatını kaybetmişti.

Baygınlık geçirdiği anda fark edilen çocuk, müdür ve okul görevlisi tarafından en yakın sağlık ocağına götürülmüş, ardından 112 ambulansta müdahale edilmiş ancak sevk edildiği Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Müdür A.P ifadesinde, "Okul görevlisi ben baktığımda Mert Yağız'ı tutuyordu ve ayağa kaldırmaya çalışıyordu. Yanlarına gittim, ne olduğunu sordum. Bana, 'Bilmiyorum, çocuk boğazını gösterdi, konuşamıyordu' dedi. Okul görevlisi, 'Boğazında bir şey vardır' diye, çocuğun karnından tutarak sırtını sıvazladı. Ben baktım, çocuğun dudakları morarmış haldeydi" diyerek çocuğu sağlık ocağına götürdüklerini ifade etmişti.

Aile hekimi N.A. ise Köksal'ın kapak yuttuğu konusunda bilgisi olmadığını söylemişti:

"Çocuk sedyeye yatar vaziyette zor da olsa nefes alır şekildeydi, bilinci kapalı durumda duruyordu. Bana 'epilepsi nöbeti' geçirdiği söylendi. Çocuğa burundan oksijen verdik. Dilinin geri kaçmaması için gerekli müdahaleyi yaparak daha rahat nefes almasını sağladık. Bu sırada 112'yi arayarak ambulans talebinde bulunduk. Ambulans gelince hastayı ambulansa yine zor nefes alır şekilde ve bilinci kapalı vaziyette teslim ettik. Ambulansa teslim ettikten sonra, çocuğun kapak yutmuş olabileceğini öğrendim. Kesinlikle ben müdahale ederken kapak yutma konusu söz konu değildi."

Kantin işletmecisi Neşe Yavuz ise bu ürünü kendisinin satmadığını söylemişti:

"Şırınga şeklinde olan çikolata 6 Aralık'a kadar kantinde satılmaktaydı. O tarihten sonra ürün bittiği için bulunmamaktaydı. Eğer çocuk bu ürün sebebi ile öldü ise kantinden olay tarihinde aldığını düşünmüyorum. Daha önce almış ya da başka bir yerden almış olabilir. Yaklaşık 1 ay önce, denetmenler kantini denetlemiştir. Bu ürün de o zaman mevcuttu. Bana bu ürün ya da başka bir ürünle ile ilgili yasak olduğu yönünde ihtarda bulunulmadı."