Yeni istihdam teklifi: AKP sendikaların karşı çıktığı düzenlemeyi geri çekiyor, esnek ve kısmi çalışma tekliften çıkarılacak

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AKP; Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in "kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı gaspı"na yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktığı 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için "esnek çalışma" teklifini geri çekiyor.

Kararda, işçi konfederasyonlarının iktidar ve muhalefetle geçen haftadan beri yürüttüğü müzakereler etkili oldu.

AKP'nin koronavirüs salgını nedeniyle artan işsizliğe karşı "istihdam artışı" ve yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle kamu borçlarına yapılandırma gerekçesiyle hazırladığı 51 maddelik yasa teklifinin ilk 20 maddesi geçen hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifin tartışmalı maddeleri bu haftaya bırakıldı. Bu arada sendikalar iktidar ve muhalefetle görüşerek esnek ve kısmi çalışmaya ilişkin maddelerin tekliften çıkarılmasını istedi. AKP yönetimi, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürdü.

Edinilen bilgiye göre, sendikaların talepleri doğrultusunda, söz konusu düzenlemeden vazgeçilmesi görüşü benimsendi. Son anda bir değişiklik olmazsa, bugün Genel Kurul'da görüşülmesine devam edilmesi beklenen yasa teklifinden, esnek çalışmaya ilişkin hükümler çıkarılacak.

Buna göre, 25 yaşından küçük, 50 yaşından büyük işçilerin 2 yıl koşulsuz belirli süreli sözleşme ile çalıştırılmasına ilişkin düzenleme teklif metninde olmayacak.

Ayrıca, 25 yaşından küçük kişilerin ayda 10 günden az çalışması halinde malullük, yaşlılık, ölüm aylığı için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılmaması öngören hüküm de teklif metninden çıkarılacak.

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Türk-İş Başkanı Atalay: Hayırlı, müjdeli haber bekliyoruz

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, konuyla ilgili olarak bugün AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile görüştü.