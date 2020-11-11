Dolar/TL: Erdoğan 'ekonomide yeni dönem' vurgusu yaptı, kur 7,90'ın altına indi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve finans yönetimiyle ilgili yeni döneme işaret eden sözlerinin ardından, Türk Lirası'nın yeni haftayla başlayan değer kazancı hızlandı.

Dolar/TL kuru Erdoğan'ın sözleri sonrasında yüzde 3 değer kaybederek 7,90'ın altına indi.

Böylece kur, 26 Ekim'den bu yana ilk defa 8 seviyesinin altına düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin risk priminin düşürüleceğini söyleyerek yabancı yatırımcılarla toplantılar yapılacağını aktardı.

"Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz" diyen Erdoğan, yeni Merkez Bankası Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın destekleneceğini belirtti.

Dolar/TL kuru, BDDK'nın sabahki adımıyla güne düşüşle başlamıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yurt içindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetmişti.

TL, ekonomi yönetimde hafta sonu yaşanan gelişmelerin ardından haftaya yükselişle başladı.

ABD seçimini Joe Biden'ın kazanmasıyla küresel piyasalarda gelişmiş ülke para birimleri de hafta başında yükselişe geçmiş, bundan TL de yararlanmıştı.

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'Acı da olsa doğru reçeteleri uygulayacağız'

Erdoğan, bugünkü konuşmasında ekonomi politikalarında önceki yönetime kıyasla farklı bir çizginin izleneceği mesajını verdi.

"Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız" diyen Erdoğan, TL'deki değer kaybına değindi.

"Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. Rezervlerimizi güçlendirmenin yolu da TL'ye olan güveni artırmaktan geçiyor."

TL, bu yılın başından beri dolara karşı yüzde 30'a yakın değer kaybetti.

'Piyasalar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor'

Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevini sürdüren Berat Albayrak, pazar akşamı istifa ettiğini duyurmuştu.

Erdoğan'ın bu istifayı onaylamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan atanmıştı.

Cuma gecesi yayımlanan kararname ile ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Murat Uysal, görevden alınmıştı.

Uysal'ın yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal getirilmişti.

Erdoğan yeni atamalar ile ilgili olarak, "Piyasalarda yaşanan olumlu seyir doğru yolda olduğumuza işaret ediyor" dedi ve ekledi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB, ticaret ve sanayi bakanlıkları, iş insanlarımızla hep beraber yeni bir ekonomik sıçrama için çalışıyoruz."

"Türkiye'yi riski az, kazancı tatminkar cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız" ifadesini kullanan Erdoğan, "Cari açığa yol açmayan, yurt içi tasarruf, doğrudan uluslararası yatırımlarca finanse eden bir yapı oluşturuyoruz" sözlerini kullandı.

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İlk sınav 19 Kasım'da

Yeni ekonomi yönetiminin ilk sınavı 19 Kasım'da TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla gerçekleşecek.

Piyasalar uzun zamandır TCMB'den faiz artırımının gerçekleştirilmesini bekliyor.

Erdoğan bugünkü konuşmasında enflasyon ve faiz ilişkisi ile ilgili şu sözleri dile getirdi:

"Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda mücadelemizi zora sokuyor. Şunu unutmayalım faiz sebep enflasyon neticedir, bunu başaracağız. Bu engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz."

Erdoğan her ne kadar bu sözleriyle uzun zamandır ekonomi yönetimindeki faizlerin düşük tutulması gerektiği yönündeki görüşü tekrar etse de bazı analistler yine de faiz artırımının gelebileceği görüşünde.

Özellikle Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın alacağı kararlarda kendisini destekleyeceğini söylemesi bu yönde bir beklenti geliştirdi.

Erdoğan bugünkü konuşmasında ayrıca "Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirlemek ülkemizde Merkez Bankası'nın görevidir" dedi.

Türkiye risk priminde düşüş sürüyor

Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takas (CDS) primi hafta başından bu yana düşüşünü sürdürüyor.

CDS, bir ülkenin risk primini ölçmekte kullanılıyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre hem yurt içi hem de yurt dışında yaşanan yoğun gelişmelerin etkisiyle pazartesi günü 500 baz puanın altına inen risk primi, bugün 410 baz puan seviyesine geriledi.

Diğer gelişen piyasalar ile Türkiye'nin arasındaki risk primi farkı azalıyor.