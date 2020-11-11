Riskli binalar: Sorumluluk kimde?

İzmir'i etkileyen deprem sonrası riskli binalar konusunda kimin, hangi sorumluluğu olduğu konusu kamuoyunun gündemine geldi.

Konuyla ilgili merkezi ve yerel yönetimler arasında yetki karmaşası olduğu öne sürülüyor.

Diğer yandan hükümetten vatandaşlara "Riskli binalarda oturmayın. Riskli binalarla ilgili önlemlerinizi alın" çağrıları yapılıyor.

Ancak apartman sakinlerinin, riskli binaların test ve sonuca göre güçlendirme ya da yıkıp yeniden yapma süreçlerinde ciddi meblağlarda para ödemesi yapması gerekiyor.

Bu da yurttaşları süreçle ilgili ikilemde bırakıyor gibi duruyor.

BBC Türkçe konuyu İzmir'de araştırdı.

Depremde beş binanın yıkıldığı Bayraklı ilçesinin Belediye Başkanı Serdar Sandal ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar konuyla ilgili BBC Türkçe'ye konuştu.

Depremde binaları zarar gören bazı Bayraklı sakinleri de deneyimlerini BBC Türkçe'ye anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise BBC Türkçe'nin sorularını yazılı olarak yanıtladı.

Video-haber: Ege Tatlıcı - Mahmut Hamsici